Ｊ１神戸は２３日に、ホームのノエビアスタジアム神戸で東京Ｖと対戦する。試合前日の２２日はオンライン会見が行われ、ＤＦ本多勇喜（３４）が「勝つしかない。勝ちにこだわって戦っていきたい」と一戦必勝を誓った。

神戸は直近リーグ５戦で２失点と守備が安定。夏場は途中出場の多かった本多だが、その貢献度は少なくはない。７日のルヴァン杯・横浜ＦＣ戦でＤＦマテウストゥーレルがレッドカードをもらい、２試合連続の出場停止となったが、１２日の柏戦では久々のセンターバック起用で無失点に貢献。１７日のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）、上海海港戦でも左サイドバックで先発し、しっかりと仕事を果たした。

今節もトゥーレルが不在の中、「スタートから出ても、サブから出ても、準備していることは一緒なので。やることは変わらないかなと思う」と頼もしかった。

上海海港戦では３得点の快勝を収めたが、リーグ戦での複数得点は７節前の岡山戦（２○１）までさかのぼる。現状は一つのゴールが勝敗を大きく左右する。「しっかり守って、どんな形でも勝ち切れれば」とがむしゃらに戦い抜く姿勢を示した。

２３年の本多の加入とともに、神戸は初のリーグ連覇を果たした。今季も３０試合を消化して、首位・鹿島と勝ち点４差の４位と逆転のチャンスは十分。連覇の昨季は３０試合消化時点で、首位と勝ち点３差の３位だった。

本多は連覇の２年から生かせる教訓は「ない」と正直に回答した。ただ、物静かな仕事人は３連覇達成への予感が漂う空気を感じ取っている。「試合前のロッカールームでは、そういう雰囲気が出ている。今年も今年で良い雰囲気でできている」と本多。黙々と仕事を果たし、自陣に鉄壁を築く。