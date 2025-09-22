【BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ】 9月24日11時より予約開始

コトブキヤは、プラモデル「BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ」を9月24日11時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。

本商品は同社オリジナルプラモデルシリーズ「メガミデバイス」と本田技研工業のコラボ商品。青島文化教材のプラモデル「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」と「BUSTER DOLL ナイト」がセットで登場。

「BUSTER DOLL ナイト」はスカイブルーとホワイトをベースとした衣装に金髪のヘアスタイルとなっている。また、「新規ヘルメットパーツ」も付属し、頭部がしっかり収まるサイズ感となっている。

「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」も特別カラー版となっており、鮮やかな水色カラーとなっている。タイヤパーツは新規パーツとなっており、ディテールをよりリアルに再現したものとなっている。

【明後日】2025年9月24日(水)AM11時より #メガミデバイス 「BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ」ご案内開始です！



本田技研工業様×メガミデバイスのコラボレーション商品です！

なんと「新規タイヤパーツ」が付属！



詳しくはブログをご覧ください！https://t.co/RZnInHlzrk - メガミデバイス公式/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) September 22, 2025

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama