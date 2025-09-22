任天堂は、Nintendo Switch用アクション「メトロイドプライム リマスタード」（通常価格4,300円）を30％OFFの2,990円で販売するセールを9月25日23時59分まで実施している。

本作は、「メトロイドプライム」シリーズの原点をNintendo Switch用アクションとしてリマスターしたもの。マイニンテンドーストアにて販売されている。

プレイヤーは、銀河最強のバウンティハンター「サムス・アラン」として、「スペースパイレーツ」の難破船から飛び立った宿敵「リドリー」を追って未知の惑星で戦うこととなる。

原作に近い操作方法で遊べるのに加えて、移動と視点をスティックで別々に操作できる「デュアルスティック操作」が新たに追加。ジャイロ機能による直感的な操作にも対応している。

(C)Nintendo