ILLITコラボカフェ「ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE」開催中 かわいさたっぷりスペシャルワールド
【モデルプレス＝2025/09/22】9月1日に日本デビューを果たし話題の5人組ガールグループILLIT（アイリット）。Z世代から絶大な支持を集めるILLITのJapan 1st Single '時よ止まれ'の発売を記念した『ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE』が原宿など全国のスイーツパラダイス7店舗にて開催されている。
【写真】ILLIT、コラボカフェがスペシャル空間
2025年9月3日（水）〜9月29日（月）まで開催しているコラボレーションカフェ。店内にはILLITのビジュアル展示に加え、ILLITの楽曲が流れている。Japan 1st Single '時よ止まれ'やメンバーイメージのコラボメニューの展開、オリジナルアイテムの販売、来場者向けのノベルティ配布などを実施している。
GLLIT（ILLITのファンの名称）のために準備された特別な空間でILLITの世界に浸りながら、'時よ止まれ'の楽曲と一緒に楽しんでほしい。
【店内（原宿店）】
【コラボメニュー】
「コラボデザート」
'時よ止まれ’のロゴがポイントの、スイーツセット、クレープ、マカロンプレート。右下のマカロンプレートのマカロンは、メンバーごとに色が決められており、5色から選ぶことができる。
「コラボドリンク」
各メンバーをイメージしたかわいらしいドリンク。左から、YUNAHのピーチソーダ、MINJUのマスカットソーダ、WONHEEのグレープ乳酸ドリンク、MOKAのフルーツヨーグルトドリンク、IROHAのラムネソーダ。
「コラボフード」
上・リボンパスタ、下・左からホワイトカレー、カナッペ。
ホワイトカレーには、'時よ止まれ’ 通常盤ジャケット写真がそのままあしらわれている。
【オリジナルアイテム】
ここでしか手に入らないオリジナルアイテムも。今回のオリジナルアイテムだけのヴィジュアルが盛りだくさん。
【ノベルティ】
コラボコースを注文でランチョンマット（ランダム）、コラボメニュー1品注文ごとにオリジナルステッカーを1枚。
ILLITは2024年3月に1st Mini Album ‘SUPER REAL ME’でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的ヒットを記録し、様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。9月1日にJapan 1st Single '時よ止まれ'で待望の日本デビューを果たすと、TBS「CDTVライブ！ライブ！」NHK系「うたコン」などの主要音楽番組や、「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」などの大型イベントに出演するなど話題が絶えず、反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
