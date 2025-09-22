GOT7・ジニョン、誕生日に1億ウォンを寄付「ファンの皆さんの愛と応援のおかげ」

GOT7のメンバーで俳優としても活躍するパク・ジニョンが、誕生日を迎え意義深い寄付を行った。

【写真】ジニョン、女優とラブラブ“恋人ショット”

国際児童権利NGO「セーブ・ザ・チルドレン」は9月22日、パク・ジニョンが誕生日に合わせ、子どもの食事支援のため1億ウォン（約1000万円）を寄付したと発表した。

今回の寄付には、間もなく迎える秋夕（チュソク、韓国の名節）を前に、低所得家庭の子どもたちに温かい食事を届けたいという思いが込められている。

パク・ジニョンは「多くのファンの皆さんの愛と応援のおかげで前に進むことができていると思う。これまでいただいた大きな愛にどう応えられるか悩んできた」とし、「子どもたちの笑顔を守る活動に少しでも関わることができて感謝している。今後も誠実に、全力で演技と歌に取り組んでいきたい」とコメントした。

（写真提供＝OSEN）パク・ジニョン

寄付金は、経済的・養育環境の困難により食事が不足したり、十分なケアを受けられない子どもたちの家庭に特別な食事を提供し、生活環境を改善するために使われる予定だ。

なお、パク・ジニョンは2023年2月にもトルコ・シリア地震の緊急救援として3000万ウォン（約300万円）を寄付し、「セーブ・ザ・チルドレン」オーナーズクラブの正会員に任命された。さらに2025年4月には、ミャンマー地震で被害を受けた子どもや家族を支援するため再び3000万ウォンを寄付するなど、継続的に社会貢献を実践している。

◇ジニョン プロフィール

1994年9月22日生まれ。韓国・慶尚南道出身。本名パク・ジニョン。身長177cm。2012年にドラマ『ドリームハイ2』で俳優デビュー。2014年に7人組ボーイズグループGOT7のメンバーとして正式デビューした。人気アーティストとして活躍する一方で演技力も高く評価されており、『青い海の伝説』（2016年）、『彼はサイコメトラー』『僕を溶かしてくれ』（2019年）などの人気ドラマで存在感を発揮。兵役のため2023年5月8日に入隊し、2024年11月7日に除隊した。