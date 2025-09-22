SKY-HI、実家に住んでいたBE:FIRSTメンバー告白「俺より息子ライフ満喫」
【モデルプレス＝2025/09/22】SKY-HI（スカイハイ）が、21日放送の「CHINTAI presentsきゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0〜Touch Your Heart〜」に出演。SKY-HIの実家に住んでいた7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーを明かした。
【写真】SKY-HIの実家に住んでいたBE:FIRSTメンバー
この日、きゃりーぱみゅぱみゅが「BE:FIRSTのメンバーがご実家に住んでたみたいな時もあったよね？」と話を振るとSKY-HIは「そうそう。RYUHEI住んでた」と実家にRYUHEI（リュウヘイ）が住んでいたことを告白。SKY-HIは「（当時）起業してから間もなくてRYUHEIが中学生だった。BE:FIRST序盤からわりといっぱい活動していたから大変じゃん？普通の中学生でそのスケジュールで帰って洗濯してみたいなの無理じゃん？絶対に。朝起きるとか、学校行くとか心配なことが多すぎてRYUHEIのお母さんもそこをめっちゃ心配していたの」と振り返った。
続けて、RYUHEIの母が「（RYUHEIは）1人朝起きて洗濯してっていう子じゃないから元々が。ただでさえそうなのに忙しくなったら心配みたいな話をしていて『うちの実家どうですか？』って（笑）」とRYUHEIが実家に住むことになったきっかけを明かした。
きゃりーからその時の状況について尋ねられると「『どういうこと？』みたいな」とRYUHEIの母親は戸惑いながらも「本当にいいんですか？」と喜んでいたことを回顧。また「月に1回くらい俺も行ったことがないような近所の立派なお寿司屋さんでドヤ顔してるRYUHEI（の写真）が親から送られてくる」「俺より息子ライフ満喫してる」と話していた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
