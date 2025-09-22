¡È°®¼ê²ñ¤Ë¥ª¥¿¥¯1¿Í¡ÉÏÃÂê¤ÎSKE48ÁêÀîÃÈ²Ö¡¢½é¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢ÈäÏª ¿åÃå»Ñ¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£µ±¤¯
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/22¡ÛSKE48¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©FLASH¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£½é¤Î¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£µ±¤¯¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SKE48¤Î7´üÀ¸¡¦ÁêÀî¤Ï¡¢SNS¤Ç¡ÖËÜÆü¤Î°®¼ê²ñ¡¢¥ò¥¿¥¯Ìó1Ì¾¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤¬¥Ð¥º¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢9·îÈ¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï³èÆ°10Ç¯¤Ç½é¤á¤ÆÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»þ¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
½é¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï5¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¹½À®¤Ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤Î»×¤¤¤äSNS¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
