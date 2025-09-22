º´¡¹ÌÚ´õ¡¢»Ò¶¡¤¬¹¥¤¤Ê¼êÎÁÍý¸ø³«¡Ö¶ñ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/22¡Û½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤¬9·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£»Ò¶¡¤¬¹¥¤¤Ê¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´¡¹ÌÚ´õ¡Ö¶ñ¤¿¤Ã¤×¤ê¡×²ÈÄíÅª¤Ê¼êÎÁÍý
º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î¹¥¤¤Ê¡¢¤¤Î¤³¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÌ£Á¹½Á¡×¤È²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¼êÎÁÍý¤òÊó¹ð¡£ÍÍ¡¹¤Ê¤¤Î¤³Îà¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤¿±ÉÍÜËþÅÀ¤ÎÌ£Á¹½Á¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤ªÀá¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿ËüÇ½¤À¤·¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶ñ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤Ë¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö²ÈÄíÅª¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö»Ò¶¡»×¤¤¤Î¥Þ¥Þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï2017Ç¯4·î9Æü¤Ë¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦ÅÏÉô·ú¤È·ëº§¤·¡¢2018Ç¯9·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¡£2023Ç¯4·î27Æü¤ËÂè2»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡º´¡¹ÌÚ´õ¡¢»Ò¶¡¤¬¹¥¤¤Ê¼êºî¤êÌ£Á¹½Á¤ò¾Ò²ð
