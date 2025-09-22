日本でも愛された韓国美人ゴルファーが新たな“チャレンジ”！36歳キム・ハヌルが解説デビューへ

現役時代に“スマイル・クイーン”の愛称で日本でも愛された韓国女子ゴルファー、キム・ハヌルが解説デビューを果たすことになった。

【写真】キム・ハヌルの“キスSHOT”

所属事務所PRAIN SPORTSは9月22日、キム・ハヌルが韓国女子プロゴルフ（KLPGA）ツアーの2025年シーズン最後のメジャー大会「ハイトジンロチャンピオンシップ」で解説を務めることを発表した。事務所関係者は「キム・ハヌルがKLPGAツアーの解説者として、新しいゴルフ人生をスタートする」とコメントしている。

キム・ハヌルが解説を務める「第25回ハイトジンロチャンピオンシップ」は、来る9月25日から28日の4日間にかけて、京畿道驪州市（キョンギド・ヨジュシ）のブルーヘロンGCで行われる。

本人は解説デビューに際し、「初めての解説がハイトジンロチャンピオンシップとなって感慨深い。長年のスポンサー大会で、優勝経験のあるブルーヘロンGCのコースは誰よりもよく知っているだけに、自信を持って視聴者の皆様に紹介したい」とし、「生中継の解説は初めてなので緊張するが、選手たちの心はよく理解している。自分の経験を基に、試合の流れとコースの攻略法をわかりやすく伝えたい」と意気込みを伝えた。

（写真＝PRAIN SPORTS）キム・ハヌル

キム・ハヌルは現役時代、韓国女子ツアーで賞金女王に輝き、通算14勝（韓国8勝、日本6勝）を記録した実績を誇るたトップ選手だ。2011〜2012年には2年連続で韓国女子ツアーの賞金女王に選ばれており、解説デビューとなる「ハイトジンロチャンピオンシップ」でも2011年大会で優勝し、“メジャークイーン”としての地位を確立した。

なお、キム・ハヌルが解説を務める今大会の賞金総額は15億ウォン（日本円＝約1億6000万円）。ディフェンディングチャンピオンのキム・スジをはじめ、ホン・ジョンミン、イ・イェウォン、パク・ヒョンギョン、パン・シンシル、ノ・スンヒらトップランカーが出場し、シーズン終盤の熾烈なタイトル争いを繰り広げる予定だ。

◇キム・ハヌル プロフィール

1988年12月17日生まれ。韓国・京畿道出身。身長170cm。2006年に高校3年生ながらプロデビューを果たすと、2012年に賞金女王に輝く。2015年からは日本ツアーに参戦し、2016年にメジャー制覇を達成。2021年10月に現役引退を表明し、同月に行われた「NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」が日本での最後の大会となった。その笑顔の美しさから“ほほ笑み女王”や“スマイルクイーン”などと呼ばれている。