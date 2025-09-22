【メガミデバイス】「B1R-M シャーシキット スキンカラーC&D」が9月24日予約開始新機軸の素体にスキンカラーC＆Dが登場
コトブキヤは、プラモデル「B1R-M シャーシキット スキンカラーC&D」を9月24日11時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。
本商品は同社オリジナルプラモデルシリーズ「メガミデバイス」の新機軸素体「B1R-M シャーシキット」からスキンカラーC＆Dが登場。
素体はBlock1規格の素体を、浅井真紀氏が改めてリメイクしたB1R-Mキットとなっている。フェイスパーツはメガミデバイス初となる可動眼球タイプがプリントで再現されている。
ボディはコンセプトカラーと全身スキンカラーとの２体構成により、配色を入れ替えたカスタマイズはもちろん、マテリアルとしても幅広く応用ができる。また、武装は電動ドライバーが付属し、この十字で眼球が可動できる。【B1R-M シャーシキット スキンカラーC】 【B1R-M シャーシキット スキンカラーD】
【明後日】2025年9月24日(水)AM11時より #メガミデバイス 「B1R-M シャーシキット スキンカラーC&D」 ご案内開始です！- メガミデバイス公式/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) September 22, 2025
待望のスキンカラーC＆Dになります。よろしくお願いします！
詳しくはブログをご覧ください！https://t.co/5D7Hp8vReX pic.twitter.com/hqvzu0Udab
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama