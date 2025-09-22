【B1R-M シャーシキット スキンカラーC&D】 9月24日11時より予約開始

コトブキヤは、プラモデル「B1R-M シャーシキット スキンカラーC&D」を9月24日11時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。

本商品は同社オリジナルプラモデルシリーズ「メガミデバイス」の新機軸素体「B1R-M シャーシキット」からスキンカラーC＆Dが登場。

素体はBlock1規格の素体を、浅井真紀氏が改めてリメイクしたB1R-Mキットとなっている。フェイスパーツはメガミデバイス初となる可動眼球タイプがプリントで再現されている。

ボディはコンセプトカラーと全身スキンカラーとの２体構成により、配色を入れ替えたカスタマイズはもちろん、マテリアルとしても幅広く応用ができる。また、武装は電動ドライバーが付属し、この十字で眼球が可動できる。

【B1R-M シャーシキット スキンカラーC】【B1R-M シャーシキット スキンカラーD】

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama