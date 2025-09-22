チャールズ英国王の弟で、日本を初めて公式訪問しているエドワード王子とソフィー妃が２１日、世界遺産・高野山（和歌山県高野町）を訪れ、子どもたちと交流したり、日本の歴史に触れたりした。

（岡本珠梨）

高野町が英国の国際文化交流機関「ブリティッシュ・カウンシル」と協働で英語教育を推進している縁などで、訪問が決まったという。

夫妻は、高野山内の寺院・総持院で宮崎知事や平野嘉也町長の出迎えを受け、高野山の写真集や漆器「根来塗」のつぼを贈られた。エドワード王子は「高野山の歴史を学びたい」と話し、ソフィー妃は「美しいつぼですね」と笑顔を見せた。

その後、夫妻は高野山真言宗・総本山金剛峯寺を巡り、文化財を収蔵する高野山霊宝館にも足を運んで仏像や屏風（びょうぶ）などを鑑賞した。

壇上伽藍（がらん）では、英国旗を持った地元の小中学生約４０人の歓迎を受け、にこやかに交流。子どもたちの案内で、境内の建造物「六角経蔵（きょうぞう）」などを興味深そうに見学した。

夫妻をガイドした町立高野山中３年の女子生徒（１４）は「町が誇る高野山を夫妻に説明できる機会は二度とないと思うので、うれしかった」と振り返り、同中１年の男子生徒（１３）は「夫妻は『イギリスにぜひ来てください』と笑顔で言ってくれた。夢の通訳になるため、さらに頑張ろうと思った」と話した。