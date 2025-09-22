27ºÐ¤Ç18ºÐÇ¯¾å¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È·ëº§¤·¤¿50ºÐ½÷Í¥¡¢É×¤È¤Ï¸òºÝÁ°¤ËÊ¸ÄÌ¡Ö¤·¤«¤âÂ®Ã£¤Ç¡×
½÷Í¥ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¡Ê50¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤È¤Î¤Ê¤ì½é¤á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¿Íµ¤ÀäÄº¤Î27ºÐ¤Ç18ºÐÇ¯¾å¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È·ëº§¤·¤¿¡£MC°æ·å¹°·Ã(28)¤«¤é¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤«¤é¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö2Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ª»Å»ö¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËËÜ¾å¤È20Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¿ØÆâµ®Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬VTR½Ð±é¤·¡¢É×ÉØ¤Î¤Ê¤ì½é¤á¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¿ØÆâ¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÊý¤È»ä¤¬ºÇ½éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¡ÊËÜ¾å¤ÈÉ×¤¬¡ËÉÕ¤¹ç¤¦¡¢ÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¤«¤Í¡£·ë¹½2¿Í¤ÇÊ¸ÄÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¿¡£¤·¤«¤âÂ®Ã£¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±ËÜ¾å¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¹Ê¸¤òÀÞ¤ê¾ö¤ó¤Ç¡¢Ê¬¸ü¤¤¤Î¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¤¹¤ë¤È°æ·å¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¡£
ËÜ¾å¤Ï¡ÖÉ×¤âÊª»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÝ´É¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£Áá¤¯Áò¤êµî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¡¢°æ·å¤Ï¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£