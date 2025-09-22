ÌÀÆü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë²¿¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿ó¤Ï¡¢°Ìò¤òÉÁ¤»Ï¤á¤ë¤¬¡Ä¡ã¥Í¥¿¤Ð¤ì¤¢¤ê¡ä
º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè26½µ¡Ö°¦¤ÈÍ¦µ¤¤À¤±¤¬Í§Ã£¤µ¡×¤ÎÂè127²ó¤¬9·î23Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ö°Ê²¼9·î23ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ä«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¼Ô¡ã¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¡¢¾®¾¾Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡ãÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¡ä¤òº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡¢¡ãÌø°æ¿ó¡ä¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Î¤Ö¤ÎÊì¡¦±©Â¿»Ò¤ò¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¡¢¤Î¤Ö¤ÎËå¡¦Íö»Ò¤ò²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¡¢¥á¥¤¥³¤ò¸¶ºÚÇµ²Ú¤µ¤ó¡¢¿ó¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò¤ò¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡¢Ææ¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¡¦²°Â¼ÁðµÈÌò¤ò°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¸ì¤ê¤ò¡¢µÓËÜ¤ÏÃæ±à¥ß¥Û¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¡Ø»òÊª¡Ù¤ÏRADWIMPS¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¤¦¤ì¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ÈÂ©¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡Ë¡£
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë²¿¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ°Ìò¤òÉÁ¤»Ï¤á¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é£²Ç¯¤Î·îÆü¤¬¤¿¤Á¡¢°¦¤¹¤Ù¤°Ìò¤Î¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¡Ë¤¬¿ó¤Ë¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¡Ë¤Ï²¡¤·ÌÛ¤ê¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¿ó¤Ï¡¢¼¡¡¹¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£