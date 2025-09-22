「スタバ」×「ジェラピケ」が初コラボ！ 全25型のオンライン限定アイテムがかわいい
ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」と「スターバックス」が初めてコラボレーションし、9月29日（月）から商品を展開。「スターバックス」公式オンラインストアでの全25型（51アイテム）のコラボアイテムの販売に加え、ピケベアチョコレートをトッピングしたスペシャルビバレッジ「ピケ モコ ブーケ ＆ ティー ラテ」を全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で同日から発売する。
【写真】争奪戦の予感！ 「スタバ」×「ジェラピケ」コラボアイテム一覧
■コラボティー ラテが登場
今回のコラボレーションは、忙しい毎日の中で心をほどく“ごほうび時間”を届けたいという思いから生まれた企画。「スターバックス」が大切にしてきた「お客様のライフスタイルに寄り添うひととき」と、ジェラート ピケが掲げる「大人のデザート」というコンセプト。その両ブランドの思いが重なり、今秋は“とびきりスイートなパジャマパーティー”をテーマに、ビバレッジやグッズを通じて特別な時間を届ける。
「ジェラート ピケ」のブランドコンセプトである「大人のデザート」から着想を得た「ピケ モコ ブーケ ＆ ティー ラテ」は、上品なアールグレイの香りにフルーティーな甘さが重なる、こころ華やぐティー ラテ。
ふわふわなブルーのアールグレイフレーバームースの上に、ルームウェアのもこもこな素材感をイメージしたスポンジケーキクラムと、やさしい甘さのピケベアチョコレートがトッピングされている。
■コラボアイテムは争奪戦の予感
さらに、「ジェラート ピケ」ならではのふんわり柔らかな素材を使ったルームウェアや、日常使いしやすいトートバッグなど、多彩なアイテムを用意。今回のコラボレーションならではのデザインやカラーで、“ごほうび時間”をより特別に演出する。
「スターバックス」公式オンラインストアでは、全25型のアイテムを展開。「グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベア」のイラストをリアルに再現したティッシュケースや、「スターバックス」らしいグリーンが特徴のもこもこ素材のカーディガンなど、争奪戦の予感がするかわいらしいアイテムがそろう。
また「スターバックス」店舗でも、「リユーザブルカップ」と「リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ」、「スターバックス カード」を取り扱う。店舗では、9月29日（月）〜10月1日（水）の3日間は、一人各商品1点までの購入制限を設ける。
ちなみに、「スターバックス」の渋谷cocoti店では、9月25日（木）から9月28日（日）までの期間、「ピケ モコ ブーケ ＆ ティー ラテ」を一足先に楽しめる先行販売イベントを開催。コラボレーションアイテムも特別に展示し、実際に手に取って見ることができる。
