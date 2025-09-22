二宮和也＆松村北斗の“ガチオフショット”にファンもん絶！ 「2人ともめっちゃ楽しそう」「最高のイチャイチャ」
嵐の二宮和也が、9月22日（月）に自身のXを更新。SixTONESの松村北斗と撮影した2ショットが公開され、「2人ともめっちゃ楽しそう」「かわいいいいい」「最高のイチャイチャ」など、もん絶するファンからのコメントが集まっている。
【写真】距離感近っ！ ファンをもん絶させた二宮和也＆松村北斗の2ショット
■韓国を満喫
映画『8番出口』で主演を務める二宮と映画『秒速5センチメートル』で主演を務める松村は、韓国・釜山にて9月17（水）〜9月26日（金）の10日間開催されている「第30回釜山国際映画祭」に出席するため韓国を訪れた。
今回二宮が公開したのは、韓国の街中で松村に寄り添う自身の姿が収められた1枚のモノクロ写真。二宮が「ガチオフ過ぎてヤバすぎ」とつづる写真には、松村の腕を組んで肩にもたれかかりご満悦な表情の二宮と、そんな先輩の姿に笑顔で応える松村の様子が写っている。
本カットを撮影したのは、『8番出口』でメガホンを取った川村元気監督。二宮は「架空のタイトルとか入れてみたら映画のポスターみたいになりそう。流石」と川村監督の手腕を絶賛した。
韓国を満喫する二宮と松村のオフショットに、ファンからは「仲良しのカップルみたいに見えるーーーー！」「ガチオフでこの距離感なの…」「ほっくん、本当にうれしそう」「可愛い!!!供給ありがとうございます!!」など反響が寄せられている。
引用：「二宮和也」X（@nino_honmono）
