原英莉花が“上位カテゴリー”でのLPGA昇格確定 最終戦を前にポイントランクトップ10入りが決定
米国女子下部エプソン・ツアーは、先週行われた「マーフィー・USA・エルドラド・シュートアウト」をもって全20試合のうち19試合が終了した。残すは「エプソン・ツアー選手権」のみ。1週間のオープンウィークを挟み、10月2日から4日間の日程で行われる。
【写真】英莉花がシブコのほっぺをぷにぷに
その大会が終われば、ポイントランキングに基づき、来季レギュラーツアーに昇格する選手が決定する。現在、累計1847.472ptで4位につけている原英莉花は、「ワイルドホース女子ゴルフクラシック」での優勝後、ランキング15位以内が確定し昇格が決定していたが、最終戦を待たずしてランキング10位以内になることが確定した。原は11位のチャン・ユンセン（中国）との差は835.806pt。最終戦の優勝ポイントは650ptで、加算しても原のポイントを上回ることはない。米女子ツアーの出場優先順位はカテゴリーごとに決定。レギュラーツアーのポイントランク80位までの選手が最上位の『カテゴリー1』に割り振られる。エプソンからの昇格といっても、そこには“2階層”がある。今年の規定に当てはめると、ランキング10位までは『カテゴリー9』、11〜15位は『カテゴリー16』に入る。『カテゴリー9』の優先順位は104〜115位で、昨年のQシリーズを突破した山下美夢有らが入った『カテゴリー15』よりも上位に位置する。第1回リシャッフルまでの出場権も、ほぼ約束される。トップ15入りを当確させたとき、「良かったです。本当に…。日本ツアーのシードもありながらこのツアーを選んで、戦って来て。絶対にLPGA（米女子ツアー）に行きたいという気持ちがあったから、そういう選択をしたけれど、もうとにかく…良かったです！」とコメント。最終戦は有終の美を飾りたい。また、最終戦後のランク上位80人が『カテゴリーA』の下部シード権を獲得する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ エプソン・ツアーのポイントランキング
原英莉花が10月に日本凱旋へ 「スタンレーレディス」大会HPがエントリー情報発表
原英莉花が米女子ツアー昇格決定 日本シード手放し進んだいばらの道に花「絶対にLPGAに行きたかった」
小祝さくらが来季シード権を喪失？ 年間義務試合数に足りず…シードを獲得するための方法は
JLPGAプロテスト第2次予選 全3地区の結果まとめ
【写真】英莉花がシブコのほっぺをぷにぷに
その大会が終われば、ポイントランキングに基づき、来季レギュラーツアーに昇格する選手が決定する。現在、累計1847.472ptで4位につけている原英莉花は、「ワイルドホース女子ゴルフクラシック」での優勝後、ランキング15位以内が確定し昇格が決定していたが、最終戦を待たずしてランキング10位以内になることが確定した。原は11位のチャン・ユンセン（中国）との差は835.806pt。最終戦の優勝ポイントは650ptで、加算しても原のポイントを上回ることはない。米女子ツアーの出場優先順位はカテゴリーごとに決定。レギュラーツアーのポイントランク80位までの選手が最上位の『カテゴリー1』に割り振られる。エプソンからの昇格といっても、そこには“2階層”がある。今年の規定に当てはめると、ランキング10位までは『カテゴリー9』、11〜15位は『カテゴリー16』に入る。『カテゴリー9』の優先順位は104〜115位で、昨年のQシリーズを突破した山下美夢有らが入った『カテゴリー15』よりも上位に位置する。第1回リシャッフルまでの出場権も、ほぼ約束される。トップ15入りを当確させたとき、「良かったです。本当に…。日本ツアーのシードもありながらこのツアーを選んで、戦って来て。絶対にLPGA（米女子ツアー）に行きたいという気持ちがあったから、そういう選択をしたけれど、もうとにかく…良かったです！」とコメント。最終戦は有終の美を飾りたい。また、最終戦後のランク上位80人が『カテゴリーA』の下部シード権を獲得する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ エプソン・ツアーのポイントランキング
原英莉花が10月に日本凱旋へ 「スタンレーレディス」大会HPがエントリー情報発表
原英莉花が米女子ツアー昇格決定 日本シード手放し進んだいばらの道に花「絶対にLPGAに行きたかった」
小祝さくらが来季シード権を喪失？ 年間義務試合数に足りず…シードを獲得するための方法は
JLPGAプロテスト第2次予選 全3地区の結果まとめ