２２日に放送されたＴＢＳ系「ひるおび！」では、自民党総裁選の告示を特集。届出順の２回のクジについて、恵俊彰は「１回でいいんじゃ」などと首を傾げた。

この日は自民党総裁選の告示で、届出順も決定した。届出順は、会見などで発言する順番となり、かなり重要だという。この届出順は到着した陣営から届出用紙を提出。到着順に予備クジを引くが、これが本クジを引く順番決めの意味を持つ。

予備クジで１番を引いた陣営が本クジを１番に引き、そこに書いてあった数字が届出順となるという仕組みだが、これにコメンテーターの田中理恵氏は「１回目の意味は？」と首を傾げ、恵も「１回目でいいじゃんって思うけど。多分みんな１０時にいらっしゃるからそこで１回で決める、でいいと思うけど」と訴えた。

これに田崎史郎氏は「より公平性を期すというか」と説明。ＴＢＳの岩田夏弥政治部長は「１０時から受付で、茂木陣営は１５分前に到着。なので予備クジ１番は茂木陣営」だったと説明した。

ちなみに予備クジの順番は「茂木、林、小泉、小林、高市」の順番だったといい、恵は「ならその順番でいいじゃん」と苦笑い。

この順番で本クジを引き、結果は「小林、茂木、林、高市、小泉」の順番に。これに恵は「本当にクジで決まったの？」と驚き、八代英輝弁護士も「筋書きのあるクジみたいな…」とビックリ。岩田氏は「珍しかったのは小林陣営、予備クジも１、本クジも１を２回引いた」と小林陣営の引きの強さを指摘。恵は「ここで運使っちゃった？」などと言うも、岩田氏は「いやいや、運がいいぞと。それぐらい本当にピリピリしている」と話していた。