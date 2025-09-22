待望の横浜市初出店! 「資さんうどん尻手店」グランドオープン!
神奈川県内2店舗目、横浜市内初出店「資さんうどん」88店舗目となる「資さんうどん尻手店」が、10月10日午前10時にグランドオープンすることが決定した。
資さんうどん尻手店
「資さんうどん尻手店」は、JR南武線「尻手駅」から徒歩約7分。首都高速神奈川1号横羽線からのアクセスも抜群で、上りは『浅田出口』から約10分、下りは『汐入出口』から約12分と、車でもスムーズに来店できる。
店舗周辺には商店街やスーパー、飲食店が立ち並び、日常の買い物やお出かけの合間にも立ち寄りやすいロケーションとなっている。横浜と川崎の両エリアからアクセスできる利便性が特徴で、幅広い世代のお客様に便利に利用できる店舗。
資さんうどん尻手店 マップ
店舗概要は以下の通り。
店舗名は、資さんうどん尻手店。
グランドオープン日時は、10月10日10時~。
所在地は、神奈川県横浜市鶴見区尻手2ｰ1ｰ18。
営業時間は、10:00~24:00。※オープン後、順次24時間営業へ切り替え予定
店休日は、年中無休。 客席は、88席。駐車場は、51台。
