50ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¡¢µþÅÔ°Ü½»¤·12Ç¯¡¡¸ÅÌ±²ÈÊë¤é¤·»þÂå¤Ï¡ÖÅß´¨¤¤¡¢¤ª²È¤ÎÃæ¤¬4ÅÙ¤°¤é¤¤¤Ë¡×
½÷Í¥ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¡Ê50¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µþÅÔ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
µþÅÔ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ12Ç¯¤È¤Ê¤ëËÜ¾å¤Ï¡Ö»äµþÅÔ¤Ë½»¤ó¤Ç»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ìë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È°Å¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡Ö»Ò¤É¤â¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌë¤Ï¿¿¤Ã°Å¤À¤·¡Ø¤ª²½¤±¤¬½Ð¤ë¤«¤â¡Ù¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦È©´¶³Ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµþÅÔ¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
°Ü½»¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¡¢ÃÛ100Ç¯¤Î¸ÅÌ±²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜ¾å¤¬¡ÖÅß´¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª²È¤ÎÃæ¤¬4ÅÙ¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈMC°æ·å¹°·Ã(28)¤Ï¡Ö³°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶ÄÅ·¡£
ËÜ¾å¤Ï¡ÖÆüÃæ¤Î¤ª²È¤ÎÃæ¤ÎÊý¤¬´¨¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´¶á½ê¤ÎÊý¤âÆü¤Ê¤¿¤Ü¤Ã¤³¤¬¤Æ¤é²È¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø³°¤ÎÊý¤¬ÃÈ¤«¤¤¤è¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÅÌ±²È¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËËÜ¾å¤Ï¸½ºß½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Âð¤ò½é¸ø³«¡£¤Þ¤ë¤Ç½ñÅ¹¤ÎÍÍ¤Ê½ñ¸Ë¤ä¡¢µþÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë²ÈÄíºÚ±à¤ò¸ø³«¤·¡¢MC¤Î°æ·å¡¢»³ºê°é»°Ïº¡Ê39¡Ë¤ò´¶¿´¤µ¤»¤¿¡£