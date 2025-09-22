女優の長濱ねる（26）が、NHK Eテレのアニメ「おじゃる丸」（月曜〜木曜午前8時25分）の29日放送回にゲスト出演することが22日、同局から発表された。

以前から作品の「ファン」だと公言しており、「幼い頃からずっと大好きな『おじゃる丸』の世界に参加させていただくことができ、大変光栄でした」と喜びのコメントを発表した。

29日放送回から、第28シリーズの新作が放送される。長濱は新作「おみゃーい」で、新キャラクター「川下（かわしも）さん」を演じる。月光町に引っ越してきたばかりで、その特徴は“横走り”だ。長濱はアフレコを終え「アフレコでは、おじゃる丸役の西村（ちなみ）さんをはじめ、そうそうたる皆さまとご一緒させていただき、夢のような時間を過ごさせていただきました」と感激。「今回、私が演じた『川下さん』は、月光町でどのような出会いをするのでしょうか。ぜひ楽しみにしていただけたら、うれしいです」とメッセージを送った。

◆「おみゃーい」バレリーナの乙女先生の前を「えっしょ、えっしょ」と個性豊かな走り方の女性が通り過ぎる。まるで、サラリーマンの川上さんとそっくりな走り方の彼女。名前は、川下（かわしも）さん。川上さんとぴったりだと思った乙女先生は2人をお見合いさせようと、まち合わせの約束をする。ところが2人は、すれちがいの連続で…。