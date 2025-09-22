井上咲楽、ベルリンマラソンの完走を報告「3時間25分51秒で完走しました！」
タレントの井上咲楽（25）が22日、自身のインスタグラムを更新。21日にドイツ・ベルリンで開催された『ベルリンマラソン2025』に出走したことを報告した。
【写真】シューズを手に笑顔でベルリンマラソンの完走を報告した井上咲楽
井上は「ベルリンマラソン、3時間25分51秒で完走しました！ベルリンの美しい街並みとパワフルな沿道の応援に元気をもらいました。初の海外レースの充実感と達成感でいっぱい！いろんなところで日本のマラソンとの違いが見られてすごく興味深かったです！」と報告し、会場で鮮やかなグリーンのシューズを手に笑顔のショットを投稿した。
この投稿にファンからは「3時間25分相当早い」「さくらちゃんナイスラン」「完走おめでとうございます ゆっくり休んでくださいね」「お疲れ様でした さくらさんは本当に走ることが好きなのですね」など、ねぎらいの声が多数寄せられている。
