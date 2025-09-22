タレント上沼恵美子（70）が22日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。自身が大ファンだという大物タレントと、その“後継者”について語った。

「テレビは終焉とかみんなおっしゃるけど、凄いなって思った番組を見ました」と切り出した上沼。1960年代に「ザ・スパイダース」として活躍、ソロ歌手としても大ヒット曲を持つタレント・堺正章が出演した、NHK「SONGS」（木曜後10・00）を視聴したことを明かし、「良かった〜！」と絶賛した。

そして自身が10代の頃から憧れていたという思いを込め、「“私の堺”っていうのがあるのかも分からないけど、なんて綺麗に年を重ねてはるんやろうって思う」と打ち明けた。

上沼は「堺正章さんって昔からオシャレな方で、スタイルもいいし、先端の物を着るって有名。（立ち姿も）全然変わらない。白髪になってらっしゃるんだけど、歌はどうだろう？って思ったら、素晴らしい！」と解説。「年を重ねた声ではあるんだけど、そこに味わいがある。“夕陽が泣いている”って、お若い時に歌ってた時より、今のほうが好き」と明かした。

また同番組の収録について「アレ絶対スタジオでは5倍ぐらい撮ってると思う。編集が大変だったやろなと思うんだけど」と想像しつつ、「堺さんも凄くうれしそうに大泉（洋）さんとしゃべる。大泉さんは、堺さんが大先輩やから、達者同士なんだけどちょっと引いて、堺さんがゲストなんで立てはって、最後に“堺さんが目標です”って言うてはったけど、似てはるなって思いました」と、同番組MCの俳優・大泉洋とのやり取りを振り返った。

2人について、上沼は「お芝居やって歌もやって、どっちもうまいでしょ」と分析。「安心感がある。（シリアスからコメディまで）全部できてね、凄い人の2ショットやなと思って」といい、「堺さんはうれしいから凄いしゃべりはって、大泉さんがちょっと譲ってっていう加減が面白かったし、ええもん見させてもらったなぁ、やっぱりテレビはヤルなぁって思いました」としみじみ。「なるほどな、堺さんだったよなと思ってね、今の大泉さんは」と、若い頃の堺に大泉を重ねた。

さらに堺の歌については「若い時のヒット曲って、なかなか年いって歌いにくい。例えばキーを下げたりしても無理。下げないほうがいいですよね、曲が変わる。だからもう、お見事でございました。ホントに堺さんは改めて…」と続けたが、「まったく親しくないんですけどね」と告白。とはいえ、かつて歌番組の司会と出演者として共演した経験や、ホテルで遭遇した時のことを回想し、「ごあいさつさせていただいたことはあります。あちらも知ってくださってて」と面識があることを解説した。

そんな憧れの存在だった堺に「その方が今もバリバリでシュッとしてはって、活躍されてるっていうのは、なんて美しいんやろう」と改めて感激。「凄い馬力やな、負けたらアカンなって…」と感心したところで、最近涙もろくなっているという上沼は「私はまた泣けてきました」とトークを中断。「すぐ泣くねん、この頃！なんで」と自虐気味にあきれていた。