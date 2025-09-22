義母が家に来ると気を使うため、できれば来ないでほしいと思っている人も多いのではないでしょうか？ そんな悩みを夫に相談したら、余計にストレスが溜まることがあるようで……。今回は、彼氏を連れてアポなし訪問する義母のことを夫に相談した話をご紹介いたします。

「どうせお前ヒマだろ？」

「義母は離婚して一人暮らしをしています。同居はさすがに無理だから、義母の家の近くにアパートを借りているのですが、よくアポなし訪問をしてくるんですよね。それだけでもストレスなのに、最近は彼氏も一緒に連れてくることも多くてかなり迷惑してます……。そもそも義母の彼氏なんてただの他人だから、信用できないので出かけるのも躊躇しちゃうし。仕事は在宅ワークだけど、この2人がいると集中もできなくて……。

夫に相談すると『どうせお前ヒマだろ？』『在宅でできるような仕事なんだからそれくらい許してやってよ』と言われ絶望しましたね。このまま状況が変わらなければ、離婚も視野に入れています」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ アポなし訪問だけでもつらいのに、義母の彼氏まで連れてこられたら気を使いますよね。夫が味方になるどころか、我慢するのを強要してきたらイラッとするのは当然です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。