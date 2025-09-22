¡Ú¥ª¡¼¥±¡¼¤Î¥Á¥é¥·¡Û¥¢¥Þ¥Î¥Õ¡¼¥º¤Î¤ß¤½½Á¤Ë¥¤¥·¥¤¤â¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤â¡ªÄ«¤´¤Ï¤ó¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤¬¤ªÆÀ¤Ë¡£¡Ô9·î22Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Õ
¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥ª¡¼¥±¡¼¡×¤Ï¡¢½µ¤´¤È¤Ë¥Á¥é¥·¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Á¥é¥·¤ÎÃæ¤«¤é¡¢°ì»þÅª¤Ë°Â¤¯»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢"¹¹¤Ë¤ªÇãÆÁ "¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«¤´¤Ï¤ó¤ÎÌ£Êý¤¹¤®¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×...
º£½µ¤Ï¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ë¤¢¤ë¤È´ò¤·¤¤¡¢¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤ä¤ªÊÛÅö¤Ë½õ¤«¤ëÎäÅà¿©ÉÊ¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üAJINOMOTO¡¡¥×¥ê¥×¥ê¤Î¥¨¥Ó¥·¥å¡¼¥Þ¥¤¡¡12¸Ä¡Ê168g¡Ë¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á496±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢6.0³ä°ú¤Î198±ß¤Ë¡£
¡ü¥Ë¥Ã¥¹¥¤¡¡¤Û¤·¤¤¤Ö¤ó¤À¤±¤Á¤¯¤ï¤Î°ëÉôÍÈ¤²¡¡8¸Ä¡Ê104g¡Ë¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á464±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢6.6³ä°ú¤Î156±ß¤Ë¡£
¡ü¥Ë¥Á¥ì¥¤¡¡¤«¤é¤¢¤²¥Á¥¥ó¡¡6¸Ä¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á421±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢6.3³ä°ú¤Î155±ß¤Ë¡£
¡ü¥¿¥«¥Ê¥·¡¡Ä«¤é¤¯¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¡¥×¥ì¡¼¥ó ²ÃÅü¡Ê400g¡Ë¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á266±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢4.1³ä°ú¤Î156±ß¤Ë¡£
¡üÀÐ°æ¿©ÉÊ¡¡¥¤¥·¥¤¤Î¤ª¤Ù¤ó¤È¥¯¥ó¡¡¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë10¸ÄÆþ¡ß2ÂÞ¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê334±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢3.4³ä°ú¤Î220±ß¤Ë¡£
¡ü¥¢¥Þ¥Î¥Õ¡¼¥º¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¤ß¤½½Á¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥»¥Ã¥È¡ÊÂ¨ÀÊÌ£Á¹½Á¡Ë5¿©¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê594±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢2.9³ä°ú¤Î419±ß¤Ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÌÜÇò²¡¤·¡£º£½µ¤Î¥Á¥é¥·¤ò¸«¤Æ ¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡£¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô