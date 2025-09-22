U-NEXTがEASL2025－26全試合を独占配信へ…日本勢の試合は日本語実況・解説付き

動画配信サービスのU-NEXTは9月22日、東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズンの全試合を見放題で独占ライブ配信すると発表した。日本のクラブが出場する試合についてはすべて日本語実況・解説付きで届けられる。

EASLは日本、チャイニーズ・タイペイ、韓国、香港、マカオ、フィリピンに加え、今シーズンからモンゴルが参入し、計7地域からクラブが集う国際リーグ。日本勢は過去2シーズン、千葉ジェッツと広島ドラゴンフライズが連続優勝を達成しており、琉球ゴールデンキングスを加えた通算成績は23勝7敗と圧倒的な結果を残している。今シーズンは琉球、2024－25シーズンのBリーグ王者である宇都宮ブレックス、さらに天皇杯準優勝のアルバルク東京が参戦する。

開幕戦は10月8日に台北アリーナと京王アリーナTOKYOで同時開催される。台北では宇都宮が台北富邦ブレーブスと、琉球が桃園パウイアン・パイロッツと対戦。京王アリーナTOKYOではA東京がモンゴルのザック・ブロンコスと19時TIP-OFFで顔を合わせる。

U-NEXTはすでに「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1リーグ戦全試合を配信することを決定しており、国内リーグと国際大会の両方を網羅する形となる。EASLは見逃し配信も準備されており、詳細は今後発表される。

【動画】EASL2025ファイナル4 トップ10プレー