ディア・ライフ<3245.T>が後場に入り上げ幅を拡大している。午後０時３０分ごろ、２５年９月期の配当予想を期末一括６２円から６３円（前期４７円）へ増額修正したことが好感されている。創業以来の最高益を更新する見込みであることから、普通配当６１円に加えて２円の記念配当を実施する。



同時に、２５年９月期の連結業績目標を経常利益１００億円から７６億３５００万円（前期比６４．０％増）へ引き下げた。都市型レジデンス開発用地や収益不動産の仕入れを加速したほか、投資案件の大型化を推進したことで過去最高益を更新するものの、ゼネコンにおける人件費や資材価格の高騰が想定を上回ったことや、販売見込み先での検討及び条件交渉に時間を要し複数の案件で売却時期が期末を越えることから、目標数値には至らない見通しという。



出所：MINKABU PRESS