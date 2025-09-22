

左からアライアンスIPOを提案する株式会社エージェントの山下雄也CFOと四宮浩二代表取締役（写真：筆者撮影）

【写真で見る】すでに上場を果たした株式会社エージェントの社内

IPO（新規株式公開）を行えば企業は事業を発展させるための資金を一般から得ることができ、経営者や投資家はイグジットにより巨万の富を得ることができる。従業員にとっても大きなメリットがある。しかし、日本に存在する約150万の株式会社のうち、上場を達成しているのはわずか約4000社。

つまり、約0.3％の狭き門といえる。企業経営者にとって夢であるその狭き門を突破するひとつのアイデアが株式会社エージェントが提案する「アライアンスIPO」だ。同社の四宮浩二代表取締役と、山下雄也CFOを取材した。

企業として、成功への大きなステップがIPO

会社経営者にとって「夢」であるIPOは、2025年3月からの東京証券取引所の上場基準の強化によって、さらに「手の届かぬ夢」となっている。

条件はいろいろな面で厳しくなっている。たとえば流通株式時価総額でいえば、従来は2.5億円あれば良かったところが5億円以上が必要となる。また、従来は上場10年後までに時価総額が40億円以上になれば良かったのだが、2030年からは上場5年後に100億円以上の企業になる必要がある。



東京証券取引所の上場基準が、2025年3月からより厳しくなっている（資料提供：エージェント）

よりハードルが高くなるが、実際的にIPOを目指すために課題となるものは何で、どうやってそれを乗り越えればいいのだろうか？

まず第一に、一定水準の売り上げ・利益規模が求められる。また、創業者依存の少人数が動かす経営から脱却し、取締役会や監査役会を整備しなければならない。会計や業務プロセスも外部監査に耐えられる水準に整備する必要がある。

また、法令遵守体制が未成熟だと審査に通らない。これは一般の従業員の日々の仕事にも影響する。業務プロセスにチェック項目が増え、承認フローが複雑になる。

わかりやすく言えば、タイムカードや、休暇申請などの運用も厳格になるし、細かい経費精算も「上司がいいと言えばOK」というものではなくなり、一定の基準を設けそれを全社的に遵守することが要求される。

簡単にいえば、役員だからといって「会社の経費でキャバクラへ行ってヒャッホー！」というわけにはいかなくなるということだ。たとえ役員でも、経費の使用には、それがちゃんと会社の利益を上げるための活動なのか？ という監査が入る。

また、社外に出せる情報が厳格に管理され、一般社員も日常の発言やSNS利用に気をつけなければならなくなる。



すでに上場を果たした株式会社エージェントの社内。会計や業務プロセスの整備、社内業務フローの整備などを行った、そのノウハウを提供したいという（写真：筆者撮影）

具体的に言えば、IR活動や決算開示、監査などに費やす労力が増し、売り上げ・利益水準も上げなければならないのに、IPOに向けての会社の整備自体に多大な努力が必要になる。

これは上場前の小さな会社にとっては大きな負担となり、IPOを目指していろいろ努力したのに、結局そこにエネルギーを取られて経営の方が傾く……という「IPO疲れ」「上場準備倒れ」のような現象さえある。

上場会社をハンドリングできる有能なCFOを呼んできて、IR担当者や、法務担当者などの専門家を揃えて……というのは、やはりかなりのコスト負担になるのである。

1社では難しいIPOに協力して取り組む新しい仕組み

それを、同じようにIPOを目指す企業同士でタッグを組んで乗り越えようというのが、株式会社エージェントが提案する「アライアンスIPO」という仕組みだ。

まず、ファーストステップとしてエージェントが51％の株式を取得。その51％株式を元にホールディングスを新設。元となった企業の経営者は、それぞれの企業を経営しつつ、ホールディングスの経営にも参加する。そして、最終的にそのホールディングス会社でIPOを目指す。



エージェントが提唱するアライアンスIPOの仕組み。参加各社の株式の51％をホールディングスが保持し、そのホールディングスの上場を狙う（資料提供：エージェント）

これにより、元の会社の経営者は自社の経営を手放さず、株式を49％持ったままIPOを達成できるというわけだ。

もちろん、この仕組みを聞いた多くの人は「そんなに上手くいくわけがない！」とおっしゃると思う。

「ホールディングスが51％の株式を持つなら、元の会社の経営者は権限なんてなくなる」「異なる文化の会社が集まっても、ひとつの会社として上手くいかないのでは？」「旧会社の経営者が集まってホールディングスを経営するといっても、結局そこで覇権争いが起こるだけ」……などなど、誰もが持つ疑問だろう。

しかし、エージェントの四宮代表はこう語る。

「提携」はするが、「一緒」になるわけではない

「たとえば、採用や経理や管理業務は各社共通して行った方がいいし、営業も協力した方が効率的です。その方がコストも下がるし、生産性も上がります。提携はしますが、協力し合う関係になるだけで、一緒になるわけではありません。ひとつ上に事務局的な仕事をするホールディング会社がひとつあって、あとはそこにぶら下がる形で、各社がそれぞれの事業を行うということです」

また、参加するSES企（システム・エンジニアリング・サービス）業がお互いに商流をカバーし合い、人材を融通し合い、より効率的な企業経営を目指せるメリットもあるという。

これまで手塩にかけて育てた会社の51％の株式を渡すというのには抵抗のある経営者が多いのではないだろうか？ 簡単に言うと「オレの会社じゃなくなるんじゃないか？」「誰かにイニシアチブを取られてしまうんじゃないか」という不安があるのではないだろうか？



エージェントの四宮代表。アライアンスIPOで達成したいのは日本全体の業務効率の向上だという（写真：筆者撮影）

「もちろん、一定のルールは必要です。好きなようにお金を使いたいとか、一存で社員をクビにしたいとかいうことはできませんから。互いに決めごとの中で、グループを盛り立てていきましょうという大前提で話し合いをします。その範疇において、今まで通り代表取締役CEOとして会社を経営することが可能となります」

「なぜ、一緒に協力し合えるかというと、グループ全体の企業価値を上げると、それはグループ全体の収益の底上げにもつながるわけで、すなわち自分へのリターン、働いている従業員の方々へのリターンにもつながるため、対立しにくい構造になっています。対立しづらい構造になっているんです」

それにしても、ホールディングスの中でも主導権争いは起こるだろうし、最終的にいずれかの会社がイニシアチブを取るとか、ひとつの会社に飲み込まれていくようなことにならないのだろうか？

「まず上場前と上場後では話が変わると思っています。上場前までは、我々が過半数を保有し一定のルールの中で音頭を取らせていただくため、合理性や合意なしにどこかの会社がイニシアチブを取って他の会社を飲み込んでいくとか、いきなり社長解任されるとかということはありません。

上場後は、一般株主が加わりますので、企業価値の向上に向けて、グループ全体で最適な姿を模索していく形になると思います。それが合併という形もあると思いますし、現状維持という形もあると考えています。

いずれにせよ、グループの業績を上げることが各オーナーのリターンに直結しますし、自社の業績を上げれば、その分その会社のオーナーの実入りも大きくなるという仕組みになっています」

前述のとおり上場できる会社は非常に少ない。つまり、上場できない多くの会社の最後は、コツコツと続けていったとしても、いつかは倒産するか、解散するか、他の会社に買収されるか、しかないのである。だったら、一縷の望みをアライアンスIPOに賭けてみるのもアリなのかもしれない。

「上場するときには東証の鐘を鳴らすんですけど、その鐘を鳴らすゴールを、みなさんで一緒に目指しましょうということですね。M&Aだと、今いる経営陣は入れ替えて……というようなこともありますが、我々は現経営陣の方々で手を取り合って、一緒にゴールテープを切りましょう、そう考えています」

社員にとっても、日本全体にとっても良い仕組み

一従業員の立場から見ると「どうせIPOしたって役員がひと財産築いてウハウハなだけでしょ？」という意見もあるだろう。

もちろん、IPOは経営者が大きな利益を得る手段であることは確かだ。IPOを目指す段階で、業務プロセスが厳しくなり、これまで自由にやれていたことができなくなるから、特に古参の社員にとっては、いろいろと監査が入ったりして面白くないことも増える。

しかし、社員持株会のようなものが作られて、それに参加すれば社員も上場益を得られるし、それは一世一代の資産形成のチャンスになるかもしれない。また、勤めている会社が上場していれば、社員個人の社会的信用も高まる。

たとえば住宅ローンを申請する際、非上場企業の社員に比べて融資条件が有利になるケースが多い。そう考えると、多少日常業務での手間が増えても、会社のIPOに協力しようという気持ちになるのではないだろうか？



SES企業の課題感と、アライアンスIPOに参加することで得られるメリット（資料提供：エージェント）

「中小企業を成長させて、生産性を向上させるというのは、日本市場における至上命題だと思うんです」と四宮代表。

「小さい規模でビジネスをしていると、大きな設備投資もできないし、経営効率を上げるのも難しいものです。アライアンスIPOは、そんな中で中小の企業が協力することで経営効率を上げることに挑戦していくひとつのビジネスモデルです。たまたま我々は人材業界でやっていますが、将来的には他の業界にも展開していきたいと思っています。

介護業界とか、美容業界でも中小企業が協力し合って経営効率を上げていくというビジネスモデルは実現可能だと思っています。そのパッケージングを、我々が今第1号案件として自ら取り組むことでノウハウを固めていこうとしているところです」

企業数でいえば日本企業の約99.7％が中小企業だ。しかし、0.3％しかない大企業が半分の売り上げを上げている。つまり、多くの企業の規模を大きくすれば、日本全体の生産性向上に寄与するというのも道理である。

欧米型のM&Aではなく、日本らしい「アライアンス」

株式会社エージェントは、さらにその先も考えている。SES企業の企業体力をアライアンスIPOで高めて、目指すのはAX（AIトランスフォーメーション）だ。

「もっとAIを実装して、生産性を上げる。我々中小企業が手を取り合って生産性を上げていくけれど、最終的にはAIを使ったサービスで日本自体の生産性を上げていきたい。そんな大義に賛同いただける会社をたくさん集めていきたいと思っています。

単に『これやると儲かるよね』という話ではなく、本当に価値のある、大義のあるビジョンに乗っかっていただきたいと思っているんです。僕らは、自分たちのことを『ソーシャルベンチャー』と定義しており、『社会課題を事業でどう解決していくか？』ということを普段から考えています」

そのために考えたのが「アライアンスIPO」という方法論だ。

「僕の勝手な持論ですが、会社を買うとか、売るとか、M&Aは欧米からきた経営手法で、要はどちらかが従属関係に入るというやり方です。でもそれって、日本に合っているやり方なんでしょうか？

日本って、村社会で、みんなで協力してうまくやりくりしてきた国なので、合議で協力してやっていく方が風土に合っているのではないかと感じています。なんでも欧米型のやり方をインストールするのではなく、日本らしくみんなで手を取り合って協力して拡大していきましょうっていうやり方があってもいいのではないでしょうか？

だから、あえて欧米型のM&Aはなく、日本型のアライアンスというやり方を確立させ、中小企業の新しい事業成長モデルを世の中に発信していきたいと考えています」

たしかに四宮代表の語ることは正論だ。M&Aには勝者と敗者があって、痛みを伴う。買収された会社の経営者は、最終的にポストを追われることが多いし、従業員も「買われた会社の社員」として、肩身の狭い思いをし続けることになる。その状態で、生産性が上がるとも思えない。

だったら、一緒になる会社の経営者も、社員も一緒にスクラムを組んで、全員が前向きに未来へ進んでいける形の方が、全体としてのパフォーマンスは上がるかもしれない。

すでに、エージェントの子会社と、他の数社のアライアンスのプロジェクトは進んでいるのだそうだ。日本型の新しい、複数の会社が一緒になって株式上場を目指す仕組み「アライアンスIPO」が成功するのかどうか？ そのチャレンジに注目しておきたい。

（村上 タクタ ： 編集者・ライター）