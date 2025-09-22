ポート<7047.T>が１０日ぶりに反発している。前週末１９日の取引終了後、新卒エンジニア採用支援事業などを手掛ける子会社トラパスが、エンジニア志望学生と企業をつなぐ新卒採用プラットフォーム「Ｐｒｏｇａｔｅ Ｐｒｏｓｐｅｃｔｓ（プロゲート・プロスペクツ）」を運営するＰｒｏｇａｔｅ（東京都渋谷区）と業務提携すると発表しており、好材料視されている。



今回の提携により、「プロゲート・プロスペクツ」の「学習継続者を中心とした実装経験者基盤」と、ポートグループが保有する約１０００件（９月時点）のＩＴ求人データベースを連携させることで、国内最大級規模のエンジニアキャリア形成エコシステムを構築する。学習データと求人データを組み合わせることで、学生に対して学習から就職までを一貫して支援するとともに、企業に対しては成長意欲・実装経験を有する学生とのマッチング精度を大幅に向上させるとしている。



出所：MINKABU PRESS