セサミストリートは、ずっとみんなの友達！大人仕様のもこもこ巾着・パスケース・ミラー新作8アイテムが登場
毎日使うものだからこそ、お気に入りのキャラクターと一緒にいたい。そんな願いを叶える「セサミストリート」の新作グッズが登場！“BEST FRIENDS FOREVER”をコンセプトにした全8アイテムは、子どもの頃から大好きだったあの仲間たち--クッキーモンスター、エルモ、アビー、ビッグバードが、大人になった今も寄り添ってくれるようなデザインになっている。どれも手に入りやすい価格設定で、推しキャラを全部そろえたくなっちゃうかも？
【写真】全8種類のセサミストリート新作グッズをチェック！
■もこもこ素材にキュン！ハート型キーリール
まず注目したいのが、ハート型の「キーリール」(2200円)。ふわふわのもこもこ素材に仲間たちの顔が刺しゅうで描かれていて、バッグに付けるだけで存在感抜群！伸縮可能なリール付きだから、パスケースにつけたり、キーホルダーとしても使える実用性の高さもポイント。推しキャラでそろえて重ね付けするのもおすすめ。
■キラキラ輝く宝石みたい！グリッターラメのスライドミラー
まるで宝石のようにグリッターラメが輝いて、化粧直しが楽しくなりそうな「スライドミラー」(1980円)。エルモたちのフェイスがインパクト大だけど、落ち着いたトーンのラメだから大人でも使いやすい。ポーチにすっぽり収まるサイズ感で、持ち歩きにもぴったり。
■通勤・通学の必需品！キルティングがおしゃれなパスケース
毎日の通勤・通学に欠かせない「パスケース」(2530円)は、エルモやアビーなどそれぞれのキャラクターをイメージしたキルティングデザインがポイント。伸縮可能なリール付きで改札もスムーズに通れるし、ファスナーポケット付きだから小銭や鍵もまとめて収納OK。フェイスデザインのチャームもさりげなくて◎。
■リップや小物の収納に！キルティングリップケース
同じく、キャラクターごとに異なるキルティングパターンをほどこした「リップケース」(1980円)。リップはもちろん、目薬やお薬、アクセサリーなどの小物収納にも使える万能サイズ。フェイスチャーム付きで、バッグの中でも見つけやすい！
■ふわもこ素材がたまらない！ニット巾着
「ニット巾着」(2750円)は、もこもこ素材の手触りが最高。クッキーモンスター、エルモ、アビー、ビッグバードをモチーフにした4色展開で、ワンポイントの刺しゅうがアクセントに。
■デスク周りの整理に！フォトプリント巾着＆小物入れ
「巾着」(1760円)と「小物入れ」(1100円)は、フォトプリント×刺しゅうの大人っぽいデザイン。巾着はイヤホンやモバイルバッテリーの収納に、小物入れはアクセサリーや絆創膏などの細かいものの整理にぴったり。背面のポップなカラーもアクセントになっている。
■プチギフトにも最適！ふわふわハンドタオル
そして最後は、毎日使いたくなる「ハンドタオル」(880円)。キャラクターフェイスの刺しゅうがキュートで、ふわふわの手触りも◎。880円というプチプラ価格だから、友達へのちょっとしたプレゼントにもおすすめ。
同シリーズは、全国の雑貨店(PLAZAなど)やフラワーリング公式オンラインストアで販売中。セサミストリートの仲間たちと一緒なら、毎日がもっとカラフルで楽しくなりそう。あなたの“BEST FRIEND”は、どのキャラクター？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※一部取り扱いのない店舗もあります。
(C)2025 Sesame Workshop
