BABYMONSTER、NY発ブランド「LeSportsac（レスポートサック）」ブランドミューズに就任

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが、NY発ブランド「LeSportsac（レスポートサック）」のブランドミューズに就任。あらたにローンチするウェアアイテムと、ブランド誕生以来51年にわたって愛され続けるバッグをBABYMONSTERのメンバー6人がスタイリッシュに纏うビジュアルが、レスポートサック公式オンラインストアおよびSNSにて公開された。

■【画像】LeSportsacをスタイリッシュに纏うBABYMONSTER

■ミューズ起用の背景

デビュー前から注目を集めながらも、数々の厳しいトレーニングを乗り越えステージに立つBABYMONSTER。その軽やかで前向きな姿勢そのものが、LeSportsacのブランド哲学である、日々を軽やかに自分らしく生きる人のための“LIGHTEN YOUR WORLD”と深く重なっている。

韓国、タイ、日本出身の様々なルーツや個性を持つメンバーで構成されるBABYMONSTERの、互いを尊重し、高め合う姿は、国境や文化を越えて共感を生むロールモデルとして新しいワードローブラインを打ち出していくブランドにふさわしい。

ビジュアル、歌唱力、ダンス、ラップ、すべてにおいてハイレベルで唯一無二の存在として活躍するBABYMONSTERが、クールなステージ上とは異なる、自然体でリラックスした表情で、それぞれの個性に合わせたコーディネートを魅せる姿に注目だ。

■LeSportsac×BABYMONSTERが原宿エリアをジャック！

BABYMONSTERがレスポートサックのウェアとバッグを纏うキャンペーンビジュアルのポスターが東京・原宿エリアをジャック。9月29日から10月12日までの約2週間、原宿のキャットストリートを中心に、東京都渋谷区神宮前周辺の裏原宿エリア6ヵ所、キャットストリートエリア8ヵ所、計14ヵ所に掲出予定で、場所ごとに異なるポスターが登場する。

また、ポスターの写真をSNSに投稿した上で表参道フラッグシップストアにて商品を購入すると、数量限定＆先着でオリジナルノベルティのプレゼントも。詳しくはオフィシャルサイトをチェックしよう。

なお、10月1日より、レスポートサック表参道フラッグシップストアが、バッグとウェアの複合店舗としてリニューアルオープン。BABYMONSTERの着用アイテム他、ウェアラインが先行発売される。

■【画像】LeSportsac×BABYMONSTER オリジナルノベルティ

■【画像】BABYMONSTERアーティスト写真

■関連サイト

LeSportsac×BABYMONSTER スペシャルサイト

https://shop.lesportsac.co.jp/Page/Topic/lespo-li-25a

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/