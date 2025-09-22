藤井風が自身のInstagramを更新し、水着姿を披露した。

■藤井風が海に入れずしょんぼり？

9月5日に3rdアルバム『Prema』をリリースした藤井は、最新の投稿で「The weather says Prema summer is yet to come（天気は、プレマの夏はまだ来ないと言っています）」と綴り、4枚の写真をアップ。

【写真＆動画】曇天のビーチを海パン姿で走る藤井風／黄色い水着姿／スイカ割りをする藤井風

1枚目は、曇り空が広がるビーチでのセルフィー。水に塗れた髪は顔にかかり、しょげた表情を見せた。続く2枚目は赤い海パン姿の藤井が「NO SWIMMING NO NADAR」という看板の横で足を広げ、腕を組んで立った写真。3枚目は、砂の山の上にあぐらで座った写真で、4枚目は、藤井がたった今、海から上がってきたように走ってくる動画になっている。

どことなく哀愁が漂う投稿に、SNSでは、「この顔かわいすぎる」「しょんぼり顔が子犬みたいでかわいい」「リフレッシュできたみたいでよかった」「赤パンとても似合ってる」「走る姿がかっこいい」「髭でこんなに可愛いの反則」「なんか絵になるなぁ」「Premaの夏はこれから…」「もはやMVやん」「なんかどんどん逞しくなってる」など、ファンからの様々なコメントを見ることができる。

■写真：金髪×黄色の海パンで海を満喫する藤井風

■動画：海パン姿でスイカ割りをする藤井風