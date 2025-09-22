ミセス若井滉斗の大人気コーナーも開催！IMP.、NCT DREAMら出演『M:ZINE LIVE』の模様を放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していくテレビ朝日の音楽バラエティ番組『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜25時30分～）。10月は、大盛況で終えた初の番組イベント『M:ZINE LIVE』の模様が4週にわたって放送されることが決定した。

■ミセスの若井滉斗＆ぺこぱの松陰寺太勇による爆笑感想トークも！

『M:ZINE』がスタジオを飛び出し、9月9日にさいたまスーパーアリーナにて『M:ZINE LIVE』を初開催。IMP.、NCT DREAM、THE BOYZ、BALLISTIK BOYZと、豪華アーティスト4組を迎え、イベントならではのゲーム企画「キメ顔モンスターは誰だ!? タリーキメ顔選手権」「キメ顔モンスターは誰だ!? たらい落とし選手権」や、大人気コーナー「若井ダンスモンスターへの道」、さらには各アーティストによるスペシャルライブなど、大歓声に包まれながらイベントを終えた。

10月の『M:ZINE』はそんな『M:ZINE LIVE』の様子を、MCのMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、ぺこぱ・松陰寺太勇の終演後トークも交えながら4週にわたって放送する。

■『M:ZINE LIVE特別版』をCSテレ朝チャンネル1で放送！

また、CSテレ朝チャンネル1では、11月15日12時より、イベントの模様に加え、各アーティストの楽屋裏でのインタビューも収録した『M:ZINE LIVE特別版』が放送される。

PHOTO BY 田中聖太郎写真事務所

■番組情報

テレビ朝日『M:ZINE（エンジン）』

毎週金曜25:30～25:50

※関東ローカル

※10月の放送は、10/03（金）・10日（金）・17日（金）・24日（金）

※11/15（土）12:00～ CSテレ朝チャンネル1にて『M:ZINE LIVE特別版』を放送

出演：若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）、松陰寺太勇（ぺこぱ）、林美桜（テレビ朝日アナウンサー）、IMP.、NCT DREAM（※マーク・ヘチャンの出演はなし）、THE BOYZ、BALLISTIK BOYZ

■関連リンク

『M:ZINE LIVE特別版』詳細

https://www.tv-asahi.co.jp/ch/contents/variety/0821/

『M:ZINE（エンジン）』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/mzine/

■【画像】『M:ZINE LIVE』ライブ写真