¤¢¤µ¤Ò¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤Ï19¡ó¸º±×¤Ç²¼¿¶¤ìÃåÃÏ
¡¡¤¢¤µ¤Ò <3333> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬9·î22Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(3-8·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ19.0¡ó¸º¤Î39.2²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î46.3²¯±ß¤ò²¼²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¡£
¡¡ÄÌ´ü·×²è¤Î57.5²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î85.8¡ó¤ò²¼²ó¤ë68.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.3ÇÜ¤Î18.2²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(2Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ56.5¡ó¸º¤Î5.2²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î5.6¡ó¢ª2.6¡ó¤ËÂçÉý°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡ÄÌ´ü·×²è¤Î57.5²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î85.8¡ó¤ò²¼²ó¤ë68.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.3ÇÜ¤Î18.2²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(2Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ56.5¡ó¸º¤Î5.2²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î5.6¡ó¢ª2.6¡ó¤ËÂçÉý°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹