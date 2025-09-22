ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°Ž¥´ôÉì¤Ç30¡îÍ½ÁÛ ÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß °¦ÃÎŽ¥´ôÉìŽ¥»°½Å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê9/22 Ãë¡Ë
¤¤ç¤¦¤Ï¸á¸å¤âÀ²¤ì¤Æ¡¢´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àµ¸áÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤¹¡£Çö¤¤±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤µ¤ÎÅì³¤3¸©¤ÏºÇÄãµ¤²¹¤¬20¡îÌ¤Ëþ¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Ä«ÈÕ¤òÃæ¿´¤Ë½©¤é¤·¤¤¶õµ¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¸á¸å¤â¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤ä´ôÉì¤Ç30¡î¡¢ÄÅ¤Ç28¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤Îµ¤²¹º¹¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û
ÆüËÜ¤Î¼þÊÕ¤Ë¤ÏÌÔÎõ¤ÊÀªÎÏ¤ÎÂæÉ÷18¹æ¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤ÎÂæÉ÷19¹æ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤íÅì³¤3¸©¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢19¹æ¤Ï¿ÊÏ©¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤ºÇ¿·¤ÎÂæÉ÷¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½µ´ÖÍ½Êó¡Û
½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶âÍËÆü¤ÏÌ¾¸Å²°¤ÇÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ä«ÈÕ¤Ï¼¡Âè¤ËÎÃ¤·¤¤Æü¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£