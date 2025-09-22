ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、22日に配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演。大谷翔平投手（31）が登場曲として使用する「Feeling Good」を歌う歌手マイケル・ブーブレと大谷をテレビ電話でつないだことを明かした。

プライベートで選手と連絡を取ることはあるかと問われた指揮官は「翔平の登場曲を歌っているマイケル・ブーブレと一緒にいる時に翔平にフェイスタイム（ビデオ通話）しました」と大谷にグラミー賞4度受賞の大物歌手を紹介したエピソードを披露した。

その時の様子について「ブーブレと一緒だったので、翔平を呼び出して楽しみましたよ」と笑顔で振り返った。

大谷は昨季の開幕からルーペ・フィアスコの「The Show Goes On」を登場曲にしてきたが、リーグ優勝を決めた昨年10月20日の地区シリーズ第6戦でマイケル・ブーブレの「Feeling Good」に変更。理由について試合後の会見で大谷は「特にないですね」と言った直後に「“フィーリングがいい”ということで選ばせてもらいました」と笑顔で明かしていた。