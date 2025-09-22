¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û½ÕÄ®à¥µ¥×¥é¥¤¥º»àá¤ËÍî¸ì¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¡²¹¾ðÈÍ¼çÌò¤ÏÎÓ²ÈÀµÂ¢
¡¡£²£±Æü¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×Âè£³£¶²ó¡¢ÃÏËÜÌä²°¤ò±Ä¤à¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Î¤â¤È¤Ç¼¹É®¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤µººî¼Ô¤ÎÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤¬»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÀ¤¤òµî¤ëà¥µ¥×¥é¥¤¥ºá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ËëÀ¯¤òÆ°¤«¤·¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤¬¼ºµÓ¡¦»àµî¤·¡¢ÆÁÀî£±£±Âå¾·³²ÈÀÆ²¼¤ÇÏ·Ãæ¼óºÂ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾Ê¿±ÛÃæ¼éÄê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤¬¸¢Àª¤ò¿¶¤ë¤¦¡£Äê¿®¤ò¤ä¤æ¤¹¤ë²«É½»æËÜ¤¬µÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤¿½ÕÄ®¤ÏÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Ëö¡¢¼«¿Ï¤Ë»ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«²³¤¬¤¢¤ê¡¢½ÕÄ®¤ÏÆ¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£¤Ê¤¤¬¤é¤ò¸«¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢Â¦Æ¬Éô¤ËÆ¦Éå¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£²³¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆ¦Éå¤¬¡£µººî¼Ô¤é¤·¤¯¡ÖÆ¦Éå¤Î³Ñ¤ËÆ¬¤Ö¤Ä¤±¤Æ»à¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤¤¡©¡×¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡½ÕÄ®¤Ï£±ËüÀÐ¤Î½Ù²Ï¾®ÅçÈÍ¼ç¡¦¾¾Ê¿¿®µÁ¡ÊÎÓ²ÈÀµÂ¢¡Ë¤Î²ÈÃæ¤Ç¡¢ÁÒ¶¶³Ê¤È¤¤¤¦Éð»Î¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸Éð¤ò¾©Îå¤¹¤ëÄê¿®¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¤³¤ÈÊ¿Âô¾ïÉÚ¡ÊÈø¿È¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼ç·¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¹É®¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤³¤í¤¬¿®µÁ¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¼ç·¯¤Ç¡¢½ÕÄ®¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢¼«¿È¤ò»à¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤·¤ÆÊÌ¿Í¤Îµººî¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÆ»¤òÌÏº÷¤·¤¿½ÕÄ®¡£¿®µÁ¤Ï¡¢²¿¤ÎÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¾®Åç¾¾Ê¿²È¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÉ½Î©¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ì¤¬¡¢ÎøÀî½ÕÄ®¤ÏÅö²ÈÍ£°ì¤Î¼«Ëý¡£»ä¤Î¤Ò¤½¤«¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½ÕÄ®¤òÁ°¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¼ê½õ¤±¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ¦Éå¤Î³Ñ¤ËÆ¬¡×¤Ï¸ÅÅµÍî¸ì¤Î±éÌÜ¡Ö·ê¤É¤í¡×¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ë¶â¤Î¹©ÌÌ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤ÃË¤¬¡¢½÷Ë¼¤«¤é¡ÖÆ¦Éå¤Î³Ñ¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ»à¤ó¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¡×¤ÈÇÍÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¼ç·¯¤òÍîÃÀ¤µ¤»¤ë¼«³²¤òÁª¤ó¤À½ÕÄ®¤À¤¬¡¢Æ¦Éå¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î±é½Ð¤Ç¡Ö¼«Ëý¤Î²È¿Ã¡×¤é¤·¤µ¤âÁÊ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢Íî¸ì¤äÀµÂ¢¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡Ö·ê¤É¤í¡×¤Ï¡¢ÀµÂ¢¤ÎÀèÂå¤Ë¤¢¤¿¤ëÈ¬ÂåÌÜÎÓ²ÈÀµÂ¢¤ÎÌ¾±é½¸¤Ë¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£