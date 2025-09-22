「何年も同じ靴」はもう卒業！【グローバルワーク】空気のように軽い「優秀シューズ」

何年も同じ靴を履いているけれど、そろそろ買い替え時かも……。今から新調するなら、履き心地の良さもデザイン性も備わった【グローバルワーク】のシューズを選択肢に加えて。今回は、公式サイトにて「空気のように軽い」と紹介されている「エアかるシリーズ」のシューズをピックアップ。撥水や防臭など機能性も充実しており、お値段以上に活躍する予感です。

きれいめコーデにもマッチするクリーンなデザイン

【グローバルワーク】「エアかるコートスニーカー」\4,990（税込）

トレンドのスポーティーやプレッピースタイルにもマッチするコートスニーカー。無駄のないシンプルなデザインで、きれいめのコーデにも馴染みやすいフォルムです。公式サイトには「軽さと屈曲性にこだわりました」とあり、履き心地も良さそう。上品な輝きを放つシルバーのほか、アイボリーやブラック、グレーなどベーシックカラーも展開。撥水機能付きで雨の日も使いやすく、一足あれば手放せなくなるかも。

晴雨兼用でデイリーに使えるショートブーツ

【グローバルワーク】「エアかる晴雨兼用ボリュームソールブーツ」\6,990（税込）

雨の日に靴が浸水してストレス……。そんな悩みを解消したいなら、晴雨兼用のブーツがおすすめ。公式サイトによると「4cmの浸水に4時間耐える防水性」とのことで、雨の日でも快適に過ごせそう。トレンド感のあるボリュームソールを採用しながら、軽量仕様で楽に履けそうなのも嬉しいポイント。

