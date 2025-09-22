米トランプ大統領の英国公式訪問の目玉として開かれたウィンザー城での国賓晩餐会（１７日）は、舞台裏で激しい論争と衝突が起きていたという。英紙デーリー・メールが先日、報じた。

豪華な晩餐会ではチャールズ国王、カミラ王妃、ウィリアム皇太子、キャサリン皇太子妃が、主賓のトランプ氏と妻メラニア夫人をもてなした。１６０人のＶＩＰゲストがウィンザー城のセントジョージホールで洗練された雰囲気の中で３コースの食事を楽しんでいる間に、キッチンでは大騒動が起きていたという。

情報筋によると、大統領を警護するシークレット・サービスの捜査官数名がキッチンに入り込んで、王室シェフたちの調理を監督し、さらに試食までしたという。招待客は全く気づかなかったが、キッチンスタッフと、訪問中の米国人警備員の間で感情が対立し始め、キッチンの雰囲気はすぐに険悪なものになった。

王室関係者は「メインホールでの晩餐会は大成功だったが、舞台裏では混乱があった」と語った。さらには「食事を準備するシェフと、大統領の警護を担当する米国の警備チームの間で緊張が高まった」と語った。

３品のコース料理を完璧に盛り付けようとしていたシェフたちは、米シークレットサービスの捜査官が繰り返し料理をチェックし、試食までしていたため、イラ立ちを募らせていたという

しかし宮殿当局者は、舞台裏でシェフたちの感情が爆発していたという説は認めないとし、その主張は「全くの虚偽」だと述べた。さらに米国側の捜査官たちとの関係は最初から最後まで非常に温かく、協力的だったと語った。

だが王室関係者は「静かなイラ立ちから始まったものが、双方が声を荒らげる白熱したやり取りにエスカレートした。怒りが静まり、キッチンがいつもの調子に戻るまで数分かかりました。ホールにいた客たちは騒ぎにまったく気づかなかったが、キッチンではそれを見逃すことは不可能だった」と証言した。

晩餐会では、４７メートルのテーブルの「主賓」が中央に座り、チャールズ国王は主賓のトランプ氏の隣に座っていた。映像では、王室一家とトランプ一家が仲良く過ごしている様子が映し出されていたが、その裏で「争い」が起きていることは全く知らされていなかったという。