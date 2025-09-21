KDDI¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öau Starlink Direct¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤òiPhone¤Ë³ÈÂç¡ªiPhone 13°Ê¹ß¤Î21µ¡¼ï¤¬ÂÐ±þ¡£³«È¯¼Ô¸þ¤±¾ðÊó¤âÄó¶¡³«»Ï
KDDI¤Ï19Æü¡¢¶õ¤¬¸«¤¨¤ì¤Ð·÷³°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÄÌ¿®¤Ç¤¤ë±ÒÀ±¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ÎÄ¾ÀÜÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öau Starlink Direct¡×¤Ë¤ª¤±¤ë±ÒÀ±¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤òAppleÀ½¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖiPhone¡×¤Ë¤â2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ±þµ¡¼ï¤Ï¡ÖiPhone 13¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ª¤è¤Ó¡ÖiPhone 14¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ÖiPhone 14¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ÖiPhone 15¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ÖiPhone 16¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ÖiPhone 17¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ÖiPhone Air¡×¤Î21µ¡¼ï¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂÐ±þ¥¢¥×¥ê¤Ïº£¸å¤â½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ³«Àß¤¹¤ë¥¢¥×¥ê³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈWeb¥µ¥¤¥È¡Ê https://www.au.com/brand/tsunagu/starlink/app/support/ ¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÂÐ±þ¥¢¥×¥ê¤Î³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ý¡¼¥ÈWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏAndroid¤ª¤è¤ÓiOS¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¡¢À¤³¦½é¤Î±ÒÀ±¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ÎÄó¶¡¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ±ÒÀ±ÀÜÂ³Ãæ¤â¥¢¥×¥ê¤ò²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëUXºÇÅ¬²½¤Î¿ä¾©¹àÌÜ¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢·÷³°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÆ°ºî³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¸¡¾Ú´Ä¶¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥á¡¼¥«¡¼¸þ¤±¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈWeb¥µ¥¤¥È¡Ê https://open-dev.kddi.com/home ¡Ë¤â9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
au Starlink Direct¤Ï´ûÂ¸¤Îau¼þÇÈ¿ô¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤¬Ä¾ÀÜÄÌ¿®ÂÐ±þ¤ÎStarlink±ÒÀ±¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶õ¤¬¸«¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ðau²óÀþ¤Î·÷³°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÄÌ¿®¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢ÉáÃÊÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¸½ºßÃÏ¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¶¦Í¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Åö½é¡¢au Starlink Direct¤Ïau¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î¤ß¤ËÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢au¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¸þ¤±¤ËÀìÍÑSIM¡ÊÀìÍÑ¥×¥é¥ó¡Ë¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Êau Starlink Direct¤Ë¤ª¤¤¤Æº£Ç¯8·î¤è¤êÀ¤³¦½é¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏGoogle¤Î¡ÖPixel 10¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äSamsung Electronics¤Î¡ÖGalaxy Z Fold7¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖGalaxy Z Flip7¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Android¤Î¤ß¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÐ±þµ¡¼ï¤¬iPhone¤Ë¤â³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢iPhone¤Ç¤â·÷³°¥¨¥ê¥¢¤ÇÆÃ¤ËÌòÎ©¤Ä22¥¢¥×¥ê¤¬ÂÐ±þ¤·¡¢¸½ºßÃÏ³ÎÇ§¤ä·ÐÏ©°ÆÆâ¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥Ã¥×¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¾ðÊó³ÎÇ§¤äÅê¹Æ¤¬¤Ç¤¤ëX¡¢Âç±«¡¦ÂæÉ÷¤Ê¤É¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢ËÉºÒ¾ðÊó¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ëÆÃÌ³µ¡´ØNERVËÉºÒ¡¢ÅÐ»³¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëYAMAP¤ò´Þ¤á¤¿Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ±ÒÀ±¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãau Starlink Direct¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤¿iPhone¡ä
¡¦iPhone 17 Pro
¡¦iPhone Air
¡¦iPhone 16 Pro
¡¦iPhone 16
¡¦iPhone 16e
¡¦iPhone 15 Pro Max
¡¦iPhone 15 Plus
¡¦iPhone 14 Pro Max
¡¦iPhone 14 Plus
¡¦iPhone 13 Pro Max
¡¦iPhone 13 mini
¡¦iPhone 17 Pro Max
¡¦iPhone 17
¡¦iPhone 16 Pro Max
¡¦iPhone 16 Plus
¡¦iPhone 15 Pro
¡¦iPhone 15
¡¦iPhone 14 Pro
¡¦iPhone 14
¡¦iPhone 13 Pro
¡¦iPhone 13
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
