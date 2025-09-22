「FNS鬼レンチャン歌謡祭」10月5日放送決定 WEST.・トラジャ・Aぇ! groupメンバーら出演者一挙解禁 千鳥・大悟コメントも到着
【モデルプレス＝2025/09/22】フジテレビでは、10月5日19時から『千鳥の鬼レンチャン』とフジテレビ伝統の音楽番組『FNS歌謡祭』がコラボレーションした、年に1度のスペシャル番組『FNS鬼レンチャン歌謡祭』を3時間にわたり放送。この度、出演者が一挙解禁された。
【写真】「FNS鬼レンチャン歌謡祭」ほか豪華出演者一覧
千鳥・大悟プロデュースのもと、“鬼レンチャンファミリー”と豪華アーティストによる夢の共演が実現。軽部真一、井上清華（フジテレビアナウンサー）が司会進行を務め、千鳥（大悟、ノブ）とかまいたち（山内健司、濱家隆一）が見守る中、この番組でしか見られない豪華絢爛かつ予測不能な音楽ショーが繰り広げられる。
9月21日の『千鳥の鬼レンチャン』（※一部地域を除く）内で、参戦アーティストが発表。久宝留理子、石崎ひゅーい、由紀さおり、Toshl、大友康平（HOUND DOG）、FUNKY MONKEY BΛBY’S、TRF（SAM、CHIHARU、ETSU）ら豪華ゲストが登場。鬼レンチャンファミリーとの異色のコラボレーションに挑む。
また、池ちゃん（STU48／池田裕楽）が憧れの“あの人”と夢の共演を実現。そのお相手とは。さらに、神山智洋（WEST.） 、濱田崇裕（WEST.／※「濱」は正式には異体字）、松倉海斗（Travis Japan）、佐野晶哉（Aぇ! group）の『鬼レンチャン』が誇る“歌ウマ男性アイドルユニット”がCreepy Nutsの『オトノケ』を熱唱。加えて、女性アイドルも続々登場。CUTIE STREETがほいけんたと恒例のコラボ、“るなぴ国王”（FRUITS ZIPPER／仲川瑠夏）がメンバーを引き連れてこの番組でしか見られないパフォーマンスを披露する。
その他、徳永ゆうきが、シンガーソングライター meiyoの手がける楽曲『明日に向かってプッシュプッシュ』を地上波初披露、笑いと音楽が融合したステージ展開となる。（modelpress編集部）
「今回で2回目の開催となりましたが、前回は“もっとこうすればよかったかな？”と思う部分もあり、今回は4カ月くらい前から入念に準備を重ね、ほぼ完璧の仕上がりになってます！本家の『FNS歌謡祭』とは違い、おもしろ要素を求める部分も多いので、そんな挑戦に応えてくださる大友康平さんや、水森かおりさんなど、プロの歌手の方々が全力で臨んでくださったことに感動しました。手応えしかないです！」
浅岡雄也（FIELD OF VIEW）
荒牧陽子
池ちゃん
石崎ひゅーい
宇徳敬子
浦川翔平（THE RAMPAGE）
エハラマサヒロ
大友康平（HOUND DOG）
丘 みどり
遅咲 駿
小野正利
神山智洋（WEST.）
河合郁人
河邑ミク
キンタロー。
CUTIE STREET
久宝留理子
坂本冬休み
ササキオサム
佐野晶哉（Aぇ! group）
SARI
島谷ひとみ
スティーブ・魚ズ
竹中雄大（Novelbright）
たむたむ
chay
津田篤宏（ダイアン）
TRF（SAM、CHIHARU、ETSU）
テツandトモ
徳永ゆうき
Toshl
中村素也
野呂佳代
濱田崇裕（WEST.／※「濱」は正式には異体字）
林 健（ギャロップ）
ハリウリサ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
BENI
ほいけんた
MindaRyn（マイダリン）
松倉海斗（Travis Japan）
マルシア
Mr.シャチホコ
ミセスタマキン初侍
水森かおり
May J.
meiyo
森脇健児
保田 圭
由紀さおり
よよよちゃん
りんごちゃん
るなぴ国王（FRUITS ZIPPER）率いるメンバー
ほか
【Not Sponsored 記事】
【写真】「FNS鬼レンチャン歌謡祭」ほか豪華出演者一覧
◆「FNS鬼レンチャン歌謡祭」出演者解禁
千鳥・大悟プロデュースのもと、“鬼レンチャンファミリー”と豪華アーティストによる夢の共演が実現。軽部真一、井上清華（フジテレビアナウンサー）が司会進行を務め、千鳥（大悟、ノブ）とかまいたち（山内健司、濱家隆一）が見守る中、この番組でしか見られない豪華絢爛かつ予測不能な音楽ショーが繰り広げられる。
また、池ちゃん（STU48／池田裕楽）が憧れの“あの人”と夢の共演を実現。そのお相手とは。さらに、神山智洋（WEST.） 、濱田崇裕（WEST.／※「濱」は正式には異体字）、松倉海斗（Travis Japan）、佐野晶哉（Aぇ! group）の『鬼レンチャン』が誇る“歌ウマ男性アイドルユニット”がCreepy Nutsの『オトノケ』を熱唱。加えて、女性アイドルも続々登場。CUTIE STREETがほいけんたと恒例のコラボ、“るなぴ国王”（FRUITS ZIPPER／仲川瑠夏）がメンバーを引き連れてこの番組でしか見られないパフォーマンスを披露する。
その他、徳永ゆうきが、シンガーソングライター meiyoの手がける楽曲『明日に向かってプッシュプッシュ』を地上波初披露、笑いと音楽が融合したステージ展開となる。（modelpress編集部）
◆プロデュース担当・大悟コメント
「今回で2回目の開催となりましたが、前回は“もっとこうすればよかったかな？”と思う部分もあり、今回は4カ月くらい前から入念に準備を重ね、ほぼ完璧の仕上がりになってます！本家の『FNS歌謡祭』とは違い、おもしろ要素を求める部分も多いので、そんな挑戦に応えてくださる大友康平さんや、水森かおりさんなど、プロの歌手の方々が全力で臨んでくださったことに感動しました。手応えしかないです！」
◆参加アーティスト※五十音順
浅岡雄也（FIELD OF VIEW）
荒牧陽子
池ちゃん
石崎ひゅーい
宇徳敬子
浦川翔平（THE RAMPAGE）
エハラマサヒロ
大友康平（HOUND DOG）
丘 みどり
遅咲 駿
小野正利
神山智洋（WEST.）
河合郁人
河邑ミク
キンタロー。
CUTIE STREET
久宝留理子
坂本冬休み
ササキオサム
佐野晶哉（Aぇ! group）
SARI
島谷ひとみ
スティーブ・魚ズ
竹中雄大（Novelbright）
たむたむ
chay
津田篤宏（ダイアン）
TRF（SAM、CHIHARU、ETSU）
テツandトモ
徳永ゆうき
Toshl
中村素也
野呂佳代
濱田崇裕（WEST.／※「濱」は正式には異体字）
林 健（ギャロップ）
ハリウリサ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
BENI
ほいけんた
MindaRyn（マイダリン）
松倉海斗（Travis Japan）
マルシア
Mr.シャチホコ
ミセスタマキン初侍
水森かおり
May J.
meiyo
森脇健児
保田 圭
由紀さおり
よよよちゃん
りんごちゃん
るなぴ国王（FRUITS ZIPPER）率いるメンバー
ほか
【Not Sponsored 記事】