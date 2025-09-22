¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¡×¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡õ¥Ï¡¼¥È¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ö·ã¥«¥ï¡×¥³¡¼¥Ç¤Ë¥É¥¤Ã
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È¡¢¤¢¤Î¤µ¤ó¤¬2025Ç¯9·î18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈþµÓ¤¬¿¤Ó¤ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡×
¤¢¤Î¤µ¤ó¤Ï¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¥³¡¼¥Ç¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¸ÅÃå¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤À¥ç¡¼¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤¾¤¦¤ê¤òÍú¤¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Á¡¢ÊÒµÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¢¤´¤Ë¼ê¤ò¤¢¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬¤ß¤¨¤ë¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£