木梨憲武、SKRYUライブで“全力ガッチャマン”「まさかの実現」「見たかった」
とんねるずの木梨憲武が21日にインスタグラムを更新。『木梨レコード』（ABEMA）で共演したSKRYUのライブにサプライズ出演したことを報告すると、ファンから反響が集まった。
【別カット】ステージ上でハグする木梨憲武とSKRYU（ほか5枚）
木梨が「幕張メッセへSKRYUライブ」と投稿したのは、21日に幕張メッセ国際展示場で開催されたSKRYUのワンマンライブの模様を記録した写真。複数公開されている写真の中には、ステージ上での木梨、SKRYU、SKRYUの父との3ショットや3人がハグをする姿などが収められている。
木梨は『木梨レコード』でSKRYUと共演。番組の中では木梨とSKRYUの父親が同世代であることが判明。2人ともアニメ『ガッチャマン』のオープニングテーマ『ガッチャマンの歌』がカラオケの十八番だという話題で盛り上がり、その場で電話を繋いで、木梨とSKRYUの父親がトークを展開する様子も放送されていた。
投稿の中で木梨は「1個下62歳SKRYUお父さんと全力ガッチャマン＆ダンサー参加！！」と報告。続けて「お父さんお母さんに伝えたい！すごいお子さんをお持ちで！ライブ続行中！！PEACE！」とつづっている。
この投稿にファンからは「ガッチャマン歌ったんだぁ‼︎いいないいな〜」「ガッチャマン、まさかの実現」「わー憲さん、見たかったです」などの声が相次いでいた。
■木梨憲武（きなし のりたけ）
1962年3月9日生まれ。東京都出身。1980年に高校の同級生同士である石橋貴明と「とんねるず」を結成。妻は女優の安田成美。
引用：「木梨憲武」インスタグラム（@noritakekinashi_official）
