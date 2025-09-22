“虎党”中江有里、ユニフォーム姿でご機嫌ショット 今年最後の神宮へ「有里さん可愛らしい」「勝利の女神 待ってます」
俳優・作家・歌手の中江有里（51）が21日、自身のインスタグラムを更新。神宮球場での阪神戦観戦を報告した。
【写真】「今年ラストの神宮観戦」ユニフォーム姿で球場に向かう中江有里
中江は“大の虎党”として知られており、インスタでも頻繁にユニフォームを着て「現地応援」しているショットを公開している。この日の投稿では「今年ラストの神宮観戦 涼しくなりました♪テルHR2連発に期待！」のコメントとともユニフォームにキャップ姿で神宮球場に向かう“ご機嫌”な様子のショットを披露した。
この投稿にファンからは「有里さん可愛らしい」「同じくテルホームラン期待してます」「今日は神宮での今シーズンラストゲームですね。勝って締めたいですね」「よろしくおねがいします」「勝利の女神 待ってます」「テルの2発どころか雨でわちゃわちゃでしたね」「雨の中ご苦労様です」などのコメントが寄せられた。
なお、この日の試合は8-1でヤクルトに敗戦した。
