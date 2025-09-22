想像を超える厳しさだった。元AKB48の岡部麟が9月12日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演し、共演者たちの過酷なロケに同情した。

【映像】落差23メートル！とんでもなく過酷な滝行

安田大サーカスのクロちゃんがMCを務める当番組は、クロちゃん、岡部、元モーニング娘。の田中れいながそれぞれチームリーダーとなり、各チームでボートレース予想やミニゲームで勝負する内容。勝利したチームにはご褒美として希望に沿ったロケに参加できる一方、敗北したチームには罰ゲームが与えられる。

4月から7月までの1stステージでは、クロちゃんチームがぶっちぎりの最下位。気になる罰ゲームは「滝行ですっぴん」で、文字通り滝に打たれた後に、すっぴんを披露するといったものだ。番組中盤では、そのロケVTRを紹介。クロちゃんチームのメンバー、クロちゃんの妹分であるクロノ・ネコノ・ナナコ、ギャルモデルの犬嶋英沙、アップアップガールズ（2）の鍛冶島彩、Sweet Alleyの笹木里緒菜は朝7時から渋谷に集合し、眠い目をこすりながらバスに乗り込んだ。

向かったのは、足柄山にある夕日の滝。その落差はなんと23メートルで、修行の場として1000年以上の歴史があることから、滝行の聖地と呼ばれているという。これにクロちゃんが「結構な滝じゃない！？」と仰天する中、一同は滝の下へ。激しく滝に打たれた後、カメラの前に立たされた。

そのまま全員のすっぴんが映し出されると、岡部は「うわっ」「ありえない…」などと反応。一方で、「そんなに変わんない。みんなかわいいもん」と評した。実際、「まだまだ見足りないと思いますので、1人1人じっくりご覧ください」とのアナウンスが入ると、岡部らは「かわいそう」とコメントしたものの、「全然変わらない」「かわいいじゃん」などといった意見。仏頂面の鍛冶島には「わざとじゃん」「顔作ってるじゃん」といった声が集まった。

その後、岡部は「いやぁ、これはしんどかったよね」とひと言。ABEMAアナウンサー・西澤由夏も「思った以上に過酷でしたね」とびしょ濡れのクルーちゃんたちを労った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

