¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡×Æ£¿¹¿µ¸ã¡Ê42¡Ë¤¬21Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëABEMAº§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖGIRL or LADY¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¡¼¥È¤ÇÃËÀ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¿¹¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡£ÃËÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È·ë¹½¸«¤Á¤ã¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹Ãå¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¡¦ÀÄ»³¤Ë¤¢¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ß¡¼¡×¤ÎÂåÉ½¤Çº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦¿¢ÁðÈþ¹¬»á¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡£¤ª¸«¹ç¤¤¤Î»þ¤Ë50ÁÈ¤°¤é¤¤¤ÎÊý¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹Ãå¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤ËÃËÀ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤¬¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¿§¤Ï¹õ¤è¤êÇò¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Æ£¿¹¤Ï¡ÖÇò¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£