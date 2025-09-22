¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¢Î©¸õÊä¤·¤¿£µ¿Í¤¬·è°Õ¡Ä¡ÖÀ¯ºöÁÊ¤¨Àï¤¤È´¤¯¡×¡ÖºÆ½ÐÈ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁíºÛÁª¤Ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿£²£²Æü¸áÁ°¡¢Î©¸õÊä¤·¤¿£µ¿Í¤Ï¿À¼Ò¤ÇÉ¬¾¡¤òµ§´ê¤·¤¿¤ê¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤ê¤·¡¢£±£²Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¸áÁ°£¹»þº¢¡¢¼óÁê´±Å¡¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤ÎÆü»Þ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¡£µ¼ÔÃÄ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÏÄÉ¤¦Å¸³«¤À¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÌÐÌÚÉÒ½¼¡¦Á°´´»öÄ¹¡Ê£¶£¹¡Ë¤â¾®ÎÓ»á¤ÎÌó£±»þ´Ö¸å¤ËÆü»Þ¿À¼Ò¤òË¬¤ì¡¢É¬¾¡¤òµ§¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÞ¤äÀ¯ÉÜ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÌò¿¦¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤³¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤µ¤²¤¿¤¤¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê£¶£´¡Ë¤ÏÎ©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Öº£Æü¤«¤é¤Î£²½µ´Ö¼å¤ÎÀï¤¤¡¢À¯ºö¤òÁÊ¤¨¡¢Àï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤È¤·¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤É¤Î¸øÌ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï¸áÁ°£±£°»þÈ¾º¢¡¢Æü»Þ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¡£¡Ö¿´ÀÅ¤«¤ËÇ³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤À¡£°Õµ¤¹þ¤ß¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¡¢ÁíºÛÁª¤Ø¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¸áÁ°£±£±»þ²á¤®¡¢¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´íµ¡Åª¤À¡£ºÆ½ÐÈ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁíºÛÁª¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡¢»ä¤â¤½¤Î»ÑÀª¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£