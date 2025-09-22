阪神CSのキープレイヤーとなれるか 育成出身25歳ルーキーの快投にX注目 驚異の0.00 「まさに未来のエース」「期待しかない」
早川はすでにプロ2勝をマークしている（C）産経新聞社
阪神は9月21日のヤクルト戦（神宮）に1−8と敗れた。
先発の伊藤将司が5回途中14安打8失点の大乱調。プロ5年目で安打、失点とも自己ワーストとなった。
【動画】育成出身、早川太貴はすでにプロ2勝と成長を示している
今季は交流戦から先発に本格復帰、リーグ優勝の大きな力となった左腕、伊藤だったが、9月の3試合で計19失点と不安定な投球が目立つ。
すでにリーグ優勝が決まり、来月15日から始まるCSファイナルSに向けての戦力絞り込みが進む中、先発陣においては同じく左腕の高橋遥人も20日のDeNA戦（甲子園）を5回途中2失点で降板、ジョン・デュプランティエも1軍マウンドに復帰していない。
才木浩人、村上頌樹の2本柱は安定しているが、ポストシーズンの戦いに向けては試合を作る投手選定が鍵を握りそうだ。
そんな中でルーキー右腕の快投もひそかに注目されている。
9月19日のDeNA戦（甲子園）に先発した早川太貴は強力打線相手に6回6安打無失点で2勝目をマーク。
早川は8月27日のDeNA戦（横浜）でプロ初勝利をあげていたが、これで対DeNAには計2試合で11イニング無失点、防御率0・00と相性の良さを示している。
2試合とも捕手は梅野隆太郎とのバッテリーで梅野の円熟味あふれるリード、バックの好守も光る中、しっかり腕を振って19日のゲームでもDeNA打線を0封。無四球な点も評価されている。
早川といえば昨秋に育成ドラフト3位入団。150キロ超えの剛腕が注目される中、今夏に満を持して支配下登録されるとすでに2勝をマークとここにきて勢いを示している。
早川の快投をめぐってはファンの間からもXなどSNS上で「まさに未来のエース」「ベイスターズが上がってきたら先発もありかも」「期待しかない」と今後の成長を願う声も多く出ている。
歴史的な強さをレギュラーシーズンで示した藤川阪神はポストシーズンでどんな戦いぶりを見せるのか。調整をいかに進めていくのかも含め、話題を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]