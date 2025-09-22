阪神CSのキープレイヤーとなれるか　育成出身25歳ルーキーの快投にX注目　驚異の0.00　「まさに未来のエース」「期待しかない」

早川はすでにプロ2勝をマークしている（C）産経新聞社

阪神は9月21日のヤクルト戦（神宮）に1−8と敗れた。

先発の伊藤将司が5回途中14安打8失点の大乱調。プロ5年目で安打、失点とも自己ワーストとなった。

【動画】育成出身、早川太貴はすでにプロ2勝と成長を示している

今季は交流戦から先発に本格復帰、リーグ優勝の大きな力となった左腕、伊藤だったが、9月の3試合で計19失点と不安定な投球が目立つ。

すでにリーグ優勝が決まり、来月15日から始まるCSファイナルSに向けての戦力絞り込みが進む中、先発陣においては同じく左腕の高橋遥人も20日のDeNA戦（甲子園）を5回途中2失点で降板、ジョン・デュプランティエも1軍マウンドに復帰していない。

才木浩人、村上頌樹の2本柱は安定しているが、ポストシーズンの戦いに向けては試合を作る投手選定が鍵を握りそうだ。

そんな中でルーキー右腕の快投もひそかに注目されている。

9月19日のDeNA戦（甲子園）に先発した早川太貴は強力打線相手に6回6安打無失点で2勝目をマーク。