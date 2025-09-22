ソフトバンクは、「LINEMO」の週穫祭キャンペーン第4弾として、「LINEMOベストプラン」を他社から乗り換えで契約すると最大1万4000ポイント、新規契約では最大7000ポイント、「LINEMOベストプランV」を他社から乗り換えで契約すると最大1万6000ポイント、新規契約では最大1万ポイントを還元するキャンペーンを開催している。

キャンペーン期間は2025年10月5日まで。MNP契約での還元は、ソフトバンクやワイモバイルなどソフトバンク系のサービスからの番号移行などは対象外。

既に「LINEMO」を契約中の人が対象となる、もう1回線追加でPayPayポイントが貰えるキャンペーンや、2回線まとめて申し込みでPayPayポイントがもらえるキャンペーンなどと併用できる。

総勢10万名以上が対象となる1000万ポイント山分け

10月5日までの期間中にエントリーすると、1等は1万5000円相当が100名に、2等5000円相当が500名、3等は1000円相当が5000名、4等は10円相当が10万名にあたるキャンペーンも同時に開催されている。同キャンペーンは、既に「LINEMO」を契約中の人もこれから申し込みする人も対象。