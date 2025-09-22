¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À²¬ÅÄ·½±¦¡¢5ºÐÂ©»Ò¤ÈÌîµå³Ú¤·¤à¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤Î²¬ÅÄ·½±¦¡Ê56¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¡Ê5¡Ë¤ÈÌîµå¤ò³Ú¤·¤à¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ¡×Â©»Ò¤ÈÌîµå¤ò³Ú¤·¤à²¬ÅÄ·½±¦¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡Ö#¤ª¤«¤·¤Ð½ª¤ï¤ê¤Î²¬ÅÄ¡¡#Ìîµå¡¡#²ÈÂ²¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¢¤²¤ë»Ñ¤ä¿Æ»Ò¤ÇÌîµå¤ò³Ú¤·¤à¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¡¢Â©»Ò¤È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤óÎÉ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¡×¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ªÂ©»Ò¤µ¤óÌîµå¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡?!¥Õ¥ì¡¼¥Õ¥ì¡¼¤ª¤«¤À!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾åÅèÍ´²Â¤È1995Ç¯¤Ë·ëº§¡£Ä¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄÎ´Ç·²ð¡Ê27¡Ë¡¢Ä¹½÷¤ÇÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ·ë¼Â¡Ê25¡Ë¤Î2¿Í¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£2017Ç¯¤ËÎ¥º§¡£19Ç¯¤Ë30Âå¤Î°ìÈÌ½÷À¤ÈºÆº§¤·¡¢20Ç¯¤ËÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¡£24Ç¯10·î¤Ë¤ÏÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡Ù¤ÎÊüÁ÷Æâ¤Ç¡¢0ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
