¿ÏÊªÆÍ¤¤Ä¤±¡Ä¡Ö»¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¶â¤ò½Ð¤»¡×¡¡ºë¶Ì¸©±©À¸»Ô¤Î¡Èµ®¶âÂ°Çã¼èÅ¹¡É¶¯Åð»ö·ï¡¡°ñ¾ë¸©¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌµ¿¦¤Î60ºÐÃËÂáÊá¡¡ºë¶Ì¸©·Ù
¤ª¤È¤È¤¤¡Ê20Æü¡Ë¸á¸å¡¢ºë¶Ì¸©±©À¸»Ô¤Îµ®¶âÂ°¤Ê¤É¤ÎÇã¤¤¼è¤êÅ¹¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢¿ÏÊª¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¸½¶â¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢º£·î20Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢ºë¶Ì¸©±©À¸»ÔÅì¤Îµ®¶âÂ°¤Ê¤É¤ÎÇã¤¤¼è¤êÅ¹¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢Å¹Ä¹¤Î½÷À¤Ë¡Ö»¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¶â¤ò½Ð¤»¡×¤È¿ÏÊª¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤¦¤¨¡¢¸½¶â5Ëü6000±ß¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó1Âæ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»æÂÞ¤«¤é¿ÏÊª¤ÈÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢½÷À¤Î¾åÈ¾¿È¤ÈÎ¾Â¤òÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ÇÇû¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ó¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¡Ê22Æü¡Ë¡¢·²ÇÏ¸©ÌÀÏÂÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î±üÂôÇî¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê60¡Ë¤ò¶¯Åð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç°ñ¾ë¸©¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢±üÂôÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤ä¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
